違停案被控施壓警方　徐巧芯：檢討自己太多嘴問一堆造成誤會

記者蘇晏男／台北報導

台北市信義警昨晚公布台北市議員徐巧芯違停紅線密錄器，再次引起討論。徐巧芯今（28日）上午召開記者會再次對違停表達道歉，並說自己影片中語氣平和，證明沒有施壓，可能是說者無心、聽者有意，但身為公眾人物，她接受各種檢驗，也會再檢討自己太多嘴，問了一堆問題造成誤會。

徐巧芯28日上午召開記者會表示，5/19跟5/20第一時間受訪時後，她對整個案情作初步描述，違規停車絕對是她的不對，也是錯誤示範並多次道歉，當時有說，如果員警覺得語氣讓他不舒服，她也覺得抱歉，未來會更謹慎，如今態度也是一樣，再一次對違停車的各種紛擾感到抱歉，「我會改進」。

對於密錄器公布時間點，徐巧芯表示，5/19下午第一時間有跟警局說希望公布影片，但警方回覆稱案情仍在調查中，以及也談到她給員警一個機會。由於這件事自己也有責任，所以想說如果員警需要機會，避免未來碰到各式各樣的問題，自己也就不再積極要求，而由分局看過密錄器的人出面說明案件經過，她也尊重警方判斷跟處置。

徐巧芯表示，但就她了解，這幾天周玉蔻不斷透過公、私管道施壓警方，包括內政部跟警政署，給警局極大壓力外，也不斷私下傳簡訊騷擾台北市府的同仁，更透過自己的節目，把公務人員當自己舞台表演的工具，造成警局困擾。為防周玉蔻繼續造成公務人員的困擾，她昨晚7時半許，再次向警局聯繫，可以獲同意公布密錄器畫面。

徐巧芯也說，她本身只有調閱的權利，而沒有發布的權利，或許警局有同樣的想法，就在昨晚9時發布影片。

面對外界質疑施壓，徐巧芯說，可以聽出來她的語氣是非常平和，有可能是說者無心，聽者有意，但她會再檢討自己太多嘴，問了一堆問題造成誤會。她身為公眾人物，受到大家公平非常合理，所以各種檢驗她都接受，但一開始爆料是指她不讓員警開單，這仍是非常明確的惡意跟抹黑，對於爆料者仍會堅持提告。

再提周玉蔻，徐巧芯認為，周看影片後，或許覺得跟想像內容差距甚遠，所以今早在臉書兩度質疑台北市警察局及我公開的2分鐘密錄器影像不是完整片段。所以跟周嗆賭如果密錄器經過變造、剪輯、短缺部分，願意退出政壇負責，但若是完整密錄器，請她退出螢光幕。

徐巧芯批評，這樣惡劣的媒體人，處處陰謀論、騷擾台北市府同仁、施壓警政高層，任何人都應嚴厲譴責，說法也嚴重傷害警方的公信力，汙衊了警察局。

徐巧芯也說，至於周玉蔻在防疫期間，公開或私下不斷騷擾台北市的公務員，為了保護警方，她希望可以公開（密錄器），減緩警方在疫情期間的壓力。針對周玉蔻特權採檢，她也要求衛生局調閱資料，提出周玉蔻、衛生局跟萬芳醫院的通聯記錄及相關事證，自己也會追查到底。

▼徐巧芯28日召開記者會說明違停案。（圖／ETtoday攝影中心攝）