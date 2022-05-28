員警爆議員施壓被記申誡　徐巧芯澄清：有請分局盡可能不追究

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯違停案密錄器影片公開，徐巧芯28日召開記者會解釋事發經過。她解釋，在了解到當事員警將被警局懲處後，她有特別告知警局，希望對這位員警從寬認定，也因為公布密錄器可能導致員警更多壓力、影響升遷，她才沒有第一時間公布影片，「因為我覺得這件事我也有責任，不該讓警員的壓力變的更大」。

▲徐巧芯28日召開記者會說明違停後續。（圖／ETtoday攝影中心攝）

針對記者提問是否了解警員後續的懲處狀況，徐巧芯表示，就她的了解，警員被記申誡有兩個原因，第一個是「當下沒有開單」以及「在值勤期間拍下車子照片PO上IG」；第二個是「後續請可能是側翼的網友在網路上不實爆料」、「在被調查時，爆料者聲稱與員警是陌生人，卻在事後被證實他們是同窗同學」，所以才被記第二支申誡。

徐巧芯強調，她在5月19日之到這件事時，即便是在知道員警有說謊行為後，仍有特別告知警局，希望對這位員警從寬認定，但因為後來網友在網路上找出爆料者說謊的證據，讓信義分局啟動第二次調查，所以警局才會記第二支申誡。

徐巧芯回顧，當時包括分局長、指揮、她的助理都在現場，大家都有聽到，「我告訴分局長說，盡可能不要追究這位同仁」，這也是為什麼當警局告訴她公布密錄器，可能導致這位員警升遷的困擾，包括涉及圖利、瀆職的問題，所以先不要公布時，她才尊重警局的判斷，「因為我覺得這件事我也有責任，不該讓警員的壓力變的更大」。