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暑假打工看這邊！高市府招募407工讀生　工作1.5個月領4萬

▲▼高市府開出407個暑期工讀職缺，工作1.5個月可領4萬元。（圖／高雄市青年局提供）

▲高市府開出407個暑期工讀職缺，工作1.5個月可領4萬元。（圖／高雄市青年局提供）

記者許宥孺／高雄報導

暑假即將到，不少學生會利用時間尋找打工機會。高雄市政府111年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」正式起跑，自5月30日至6月2日止由勞工局訓練就業中心、原鄉地區區公所協助受理報名，今年度提供高達407個工讀職缺，薪資每月2萬5250元，工作期間7月14日至8月31日止，為期1.5個月工讀期間包含勞健保共可領到約4萬元。

青年局指出，本次工讀報名資格為設籍高雄市並就讀國內各大專校院(含系所)在學學生或五專四年級以上學生，但不包含各類在職專班、進修學院、空中大學、延畢生、應屆畢業生、夜校生等，原鄉地區報名資格為就讀國內各高中職或大專校院之在學學生並為協助特定對象，將優先錄取原住民、身心障礙、生活扶助戶及特殊境遇家庭學子等。

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▲▼高市府開出407個暑期工讀職缺，工作1.5個月可領4萬元。（圖／高雄市青年局提供）

▲高市府開出407個暑期工讀職缺，5/20-6/2可報名。（圖／高雄市青年局提供）

青年局局長張以理表示，青年局配合本市產業轉型動態研擬各項協助青年就業政策。其中「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，透過讓青年學子至公部門體驗為民服務及職場生態，協助青年學子找到未來職涯發展方向，訓練職場技能及責任感，同時培養從理念、態度到實務面的體驗學習，度過一個充實、有意義的暑假。

青年局提醒，本次報名作業採郵寄、臨櫃繳件方式受理，並因應疫情採書面審查甄選，不另行辦理聯合面試；本次服務機關包含高雄市政府所轄28個局處，有關各單位職缺一覽表及報名詳細資訊請參考青年局官網，歡迎對公共服務有興趣的在學青年朋友踴躍報名。

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