快訊／高雄佛牌店惡火！他疑為救狗被嗆昏　鄰居嘆：本來有機會逃

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區28日上午發生一起火警，而起火的位置是一家泰國佛牌專賣店的2樓，消防員從屋內救出一對兄弟，其中哥哥被嗆暈在廁所，命危搶救中。鄰居感嘆表示，若哥哥不要抱狗，本來還有機會逃生。

▲佛牌店3樓燒得一片焦黑。（圖／記者陳宏瑞攝）

三民區義華路一棟大樓於上午8點發生火警，消防局獲報後立即出動22車51人前往搶救；到達時發現2、3樓有煙冒出，立即布線搶救，並迅速救出2名傷者，其中一名34歲男子無生命徵象、另一名30歲男子輕微嗆傷，均送往醫院急救治療。

鄰居表示，火警發生時，這對兄弟原本要從3樓陽台逃生，他趕緊開窗戶讓他們爬過來，弟弟脫困後人沒事，但是哥哥還要救狗，把狗抱給弟弟，可能因此耽誤時間，被濃煙嗆到就來不及逃生。

▲▼三民區佛牌店惡火，哥哥疑為救狗被嗆暈在廁所。（圖／記者陳宏瑞攝）

鄰居回想當時狀況，當時聽到「碰」一生，隨即就看到2樓冒出火光，很快就燒起來，他趕緊大喊失火，並請路人幫忙打119，傷者是一對兄弟，他們租房在這裡已經5、6年以上，哥哥和一位師父經營佛牌店。

據了解，兄弟兩人都住在二樓，火警發生時，哥哥還呼叫弟弟「起火了！趕快走」，還把狗兒交給弟弟，自己回頭進入房間，弟弟帶著狗兒從三樓陽台爬到隔壁後，發現哥哥沒有跟上，焦急等待，卻沒想到哥哥已經嗆昏在廁所，身體外觀完整，廁所周邊則碳化嚴重。