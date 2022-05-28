通緝犯當車泊族躲警察　高級休旅車為家...這原因讓他栽了

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情期間，以車為家的車泊族越來越多。高雄一名許姓毒品通緝犯（42歲）就以LEXUS休旅車為家，四處停泊躲避警方的追緝，岡山警分局員警25日發現許男的車就停在岡山區阿公店溪旁的停車格內，一看許男就在車內睡覺，當場將他逮捕歸案。

▲許姓毒品通緝犯以LEXUS休旅車為家被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

近年來露營風氣盛行，這兩年疫情肆虐後，更興起一波車泊熱潮，不少人買休旅車或大型旅行車來改裝，把行動廚房、床鋪等器材都安裝到車上，全省四處遊玩，山上海邊的露營區、停車場就常見車泊族的蹤跡。

▲許姓毒品通緝犯被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山分局甲圍派出所員警日前深夜執行巡邏勤務時，發現一部LEXUS休旅車形跡可疑，透過行動電腦查詢，車主為一名許姓男子涉嫌毒品通緝在逃，該車發現警方欲上前攔查，即加速逃逸，警方為免追捕過程中造成其他用路人傷亡，即記下車牌，調閱監視器掌握藏匿處所。

▲警方在車上搜出毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

25日早上7時許，員警發現這輛休旅車就停在岡山區阿公店溪路的一處公有停車格內，上前察看，果然許男在車上呼呼大睡，警車上前夾擊後，持槍警戒大聲喝令，許男見狀也只能乖乖配合就逮，並懊惱問「你們怎麼知道我在這裡？我跑的好累」，警方在搜索的過程中，除了查獲海洛英毒品3包、磅秤等毒品外，也發現一大袋衣物，顯見許男居無定所，以車為家。

警方調查，遭到通緝的許男四處躲藏，經常選擇有多部車輛停放的路邊停車格休息，以利藏身，而他開的這台LEXUS休旅車屬於高級車，新車價大約180萬元。全案偵訊後依違反毒品危害防制條例及通緝偵辦。