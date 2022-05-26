吳釗燮稱「不尋求台灣正式獨立」　國民黨：應說明髮夾彎心路歷程

▲外交部長吳釗燮受訪。（圖／翻攝自共訊畫面）

記者徐政璿／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受「全美公共廣播電台」（NPR）專訪時表示，台灣正在極力避免戰爭且將「維持現狀」、「不尋求正式的獨立」。對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，去年吳釗燮遭中共國台辦列入「台獨頑固份子名單」之中時，吳還驕傲回應這是一份「殊榮」，可是現在卻又對尋求台獨噤聲，應該和外界說明一下髮夾彎的心路歷程。

林家興表示，中共國台辦去年將吳釗燮、蘇貞昌、游錫堃等人列為「台獨頑固份子」，吳釗燮則驕傲回應會維護這份「殊榮」。可是不到一年時間，當吳釗燮接受外媒專訪時，卻表示台灣「打算避免戰爭」、「不尋求正式的獨立」會繼續「維持現狀」。

林家興質疑，這位「台獨頑固份子」怎麼這麼快就對台獨噤聲？改口主張的都是國民黨的長期政策？難道是現在才警覺到台海局勢真的兵兇戰危？當台獨頑固分子吳釗燮從頭到尾就只會「耍嘴皮」，難道作為「務實台獨工作者」的賴清德副總統，不需要對於這樣「出格」的言論予以譴責嗎？

林家興說明，國民黨致力穩定台海及區域局勢、保衛台灣安全，避免戰事發生，並且期許在台灣這片土地上深化民主自由的普世價值，追求台海和平。相信這樣穩健的道路才是最符合美方利益，也是台灣大多數民眾所歡迎的政策路線。如今，民進黨政府願意表態「不尋求台灣獨立」與國民黨一貫的主張靠攏，對這樣務實的政策方向予以肯定。

林家興呼籲，追求台海和平穩定是臺美之間的共享目標，民進黨政府應拋棄意識形態、務實看待國際局勢，與國民黨攜手守護台灣安全，而非一面稱「台獨」挑釁，另一面卻又大轉彎「不尋求獨立」，這叫民進黨內眾多真正的「台獨頑固分子」情何以堪？