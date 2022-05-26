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被控每票1000元親送到府　宜蘭縣議員林騰煌賄選案又改判無罪

▲當選無效的國民黨宜蘭縣議員林騰煌，內政部17日停止其職務。（圖／游芳男攝）

▲被控賄選的國民黨宜蘭縣議員林騰煌，更二審又獲判無罪。（圖／游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍宜蘭縣議員林騰煌，遭檢方指控以每票1000元向選民涉嫌賄選買票。一審判刑3年2月，二審逆轉無罪，更一審又認定有罪，判刑3年2月、褫奪公權3年。全案再經撤銷發回，更二審26日又改判他無罪。可上訴。

72歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席，後競選蘇澳鎮長並成功連任。他8年前鎮長卸任後轉戰縣議員，以156票之差高票落選。他2018年九合一大選時再度參選，並拿下5275票順利當選，成為國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名、當選的縣議員。

但他參選後就爆出賄選事件。有選民提出檢舉，指稱林騰煌在投票前，以借廁所為名，親自到林姓鎮民住處送錢，以每票1000元、總計5000元代價，向林姓鎮民一家5口買票。

檢方獲報後，搜索林騰煌住處及競選總部，並在投票日前向法院聲請羈押獲准，林騰煌成為宜蘭縣首位遭收押的縣議員候選人。雖然他順利當選，但檢方仍提起公訴，一審法院認定有罪，判刑3年2月、褫奪公權3年。案經上訴，二審卻出現不同認定，逆轉改判無罪；更一審又改判有罪，仍判刑3年2月、褫奪公權3年。

全案到了26日的更二審，高院又改判無罪。高院更二審無罪理由中指出，林姓鎮民的指述前後不一，另外提出檢舉的證人，並非親身見聞，故其證言屬於傳聞證據，不可採信。因此高院更二審又以查無實證為由，改判無罪，本案仍可上訴。

林騰煌刑事部分這次獲判無罪，至於檢方也對他提出當選無效之訴，一審判決當選無效，但高院二審則改判當選有效確定。

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