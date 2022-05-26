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民進黨執政出生人數持續墊底　國民黨：年輕人對未來悲觀不敢生

▲▼國民黨召開「逆轉少子化，蔡英文加油好嗎？」記者會（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「逆轉少子化，蔡英文加油好嗎？」記者會（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（26）日召開記者會，延續上周質疑蔡政府無法在疫情下成為民眾後盾造成台灣少子化加劇的基調，進一步點出民進黨執政下出生人數遞減的現象。文傳會副主委、新竹市議員擬參選人何志勇指出，年輕夫妻對於未來悲觀，出生人數持續墊底，令人唏噓。

何志勇表示，在前總統馬英九執政時期，兩岸關係和緩及物價平穩，有效逆轉少子化，相較之下，總統蔡英文執政以來，卻面臨兩岸關係緊張和物價暴漲，年輕夫妻對於未來悲觀，出生人數持續墊底，令人唏噓。

何志勇引用統計數據分析，回顧過去20年，發現在民進黨執政的14個年度，國內出生人數每年都遞減，而相形之下，在前總統馬英九執政時期，卻能「逆轉」少子化，讓出生數不減反增。

青年團執行長蕭羽耘表示，年輕人「不敢生、養不起」和台灣工時過高是台灣少子化的主要原因。蕭羽耘整理人均所得和物價花費資訊叫屈，批評民進黨政府雖然聲稱兒童「國家一起養」，但是以一般年輕人實際生活現況根本不敢生養。

她舉例，例如在行政院公布去（2021）年每人每月平均薪資為4.3萬元，有許多民眾為拉低平均在網路上道歉。依人力銀行統計，勞工平均家庭「總月收入」至少要達10.2萬，不過4.3萬元的雙薪也才8.6萬元，無法步入家庭生小孩。

新北市議員參選人黃心華指出，在民進黨執政下，兩岸關係緊張，幾乎要擦槍走火，兵兇戰危，又是要「戰到一兵一卒」，又是「美國會軍事捍衛台灣」，沒有年輕父母會希望孩子成長於下一個戰場，如同當前烏克蘭孩童的處境。

黃心華認為，從歷史「戰後嬰兒潮，印證除去戰爭風險後，父母會更安心擁抱下一代，和平是最好的催生劑。依行政院主計總處的報告顯示，去年台灣的總缺工人數已經高達24.8萬人，黃心華表示，人工智慧與自動化可以緩解一部分的壓力，但是解決不了人口結構崩潰的困境，未來的扶養比將持續升高，對於超高齡社會的長照人力荒來說，亦是雪上加霜。

黃心華抨擊，民進黨喜歡吹噓股價上漲、基本工資調升，但是實際上物價漲幅更大，如以「躉售物價指數國產內銷品」指數為例，馬英九總統就任時是116.15，卸任則是99.76，使購買力提升、物價指數相對下跌14%。相價之下，截至今年4月，躉售物價指數國產內銷品已飆升至121.76，換言之民進黨執政迄今物價已相對上漲22%。

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