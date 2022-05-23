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英媒驚曝：1童感染猴痘「住進加護病房」　每天都在爆新確診

▲▼猴痘。（圖／路透）

▲全球14國通報猴痘確診或疑似病例。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

猴痘疫情蔓延歐美14國，英國衛生安全局（UKHSA）首席醫療顧問霍普金斯（Dr Susan Hopkins）坦言，「我們每天都發現更多病例。」《每日電訊報》爆料，一名倫敦兒童染疫後住進加護病房，但公衛當局表示，沒有證實或討論過任何患者資訊。

《衛報》報導，英國猴痘確診病例20日增至20例，許多患者與其他病例沒有已知關聯，公衛當局仍在調查疫情源頭，同時透過追蹤接觸、篩檢及疫苗遏止病毒傳播。隨著越來越多人接受篩檢或匡列，確診數預期在未來幾周大幅攀升。

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲歐美爆發猴痘疫情，各國嚴陣以待。（圖／路透）

關於猴痘病毒是否在英國社區傳播，霍普金斯回應，「絕對是的……社區感染主要集中都市區域」，且多數病例自我認同為同志、雙性戀，或者曾與男人發生性關係。她解釋，上述族群「可能有頻繁的密切接觸」，建議經常更換性伴侶，或與陌生人發生密切接觸的族群，若出現皮疹就要主動檢測。

為了遏止猴痘傳播，英國醫護等高風險接觸者已開始注射天花疫苗Imvanex，因為2病毒同屬痘病毒科，產生抗體具有交叉保護力。此外，比利時也開了第一槍，強制規定猴痘篩檢呈陽性者，必須隔離21天。

▲▼ 電子顯微鏡影像顯示，左側為成熟橢圓形猴痘病毒顆粒，右側為新月型與球形顆粒的未成熟病毒粒子。（圖／路透）

▲電子顯微鏡影像顯示，左側為成熟橢圓形猴痘病毒顆粒，右側為新月型與球形顆粒的未成熟病毒粒子。（圖／路透）

猴痘1958年首次被發現，用於研究目的的猴群爆發2波感染，但學界普遍認為，病毒自然宿主是齧齒類動物。此疾病原本是中西非的地方流行病，海外並未出現大規模傳播，但如今全球14國通報180多起確診或疑似病例，超過一半都在西班牙或葡萄牙。

猴痘並非傳染性很高的疾病，非洲農村多數病例都是接觸染疫動物才確診，但此疾病也會透過多種途徑人際傳播，包括呼吸道飛沫，密切接觸嘴巴或生殖器周圍的潰瘍及水泡，或者碰到病毒汙染的床單被子、毛巾及廚具等物品。

對於大部分人而言，猴痘是一種溫和疾病，即使沒有接受治療，也能在2-4周內痊癒。但對於免疫力較低下、懷孕或者幼童卻可能更危險。其潛伏期可能長達21天，但最近許多患者幾天內就出現皮疹，或在其他症狀出現之前就開始發燒。

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