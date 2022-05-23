猴痘疫情狂傳歐美14國！　比利時宣布：患者需強制隔離21天　

▲比利時政府宣布，猴痘患者必須強制隔離21天。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐美各國出現「猴痘」疫情，目前已蔓延至少14國，比利時政府宣布，猴痘患者必須強制隔離21天，成為第一個採取此措施的國家。英國政府也建議，猴痘患者的親密接觸者必須儘速接種疫苗並待在家中21天。

比利時衛生當局20日決定，感染猴痘的患者必須強制隔離21天，而患者的親密接觸者雖不用隔離，但要保持警惕避免和高風險族群接觸。目前比利時已發現4起病例，當地專家認為爆發大規模感染的機率很低。

猴痘是一種和天花屬於同科的病毒所引起的疾病，症狀包含身體出現明顯凹凸不平的皮疹、發燒、肌肉酸痛和頭痛。事實上，猴痘的致死率低於4％，但專家仍擔心猴痘會持續在非洲以外的地方「不尋常」擴散。

英國衞生安全局（UKHSA）更新指引，建議猴痘患者的密切接觸者應儘速接種疫苗，並自主隔離21天。UKHSA首席醫療專家霍普金斯（Susan Hopkins）指出，目前英國確診數已達20例，且出現社區傳播狀況，發病原因尚不清楚，預計感染人數還會繼續增加。

猴痘並非容易傳染的病毒，多數感染病例僅會出現發燒、長水皰、皮疹等，都可以在未經治療的情況下自動消退；然而對於免疫力低下的確診者，病毒可以造成更嚴重的症狀，這類對象通常為長者、孕婦和幼童。

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