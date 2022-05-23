「烏龜翻」畫面曝！家屬洩恐怖巧合：家裡3車半年全被撞一輪

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市大溪區22日下午5時傳出一起車禍事故，32歲葉姓男子駕駛白色賓士自小客車，與另一輛由24歲梁姓男子駕駛的白色小客車在路口發生擦撞，梁男座車當場翻覆，隨後又與另名騎乘機車的許男擦撞，這起車禍共造成2名駕駛、1名乘客、1名騎士受傷，幸均無生命危險。梁姓駕駛家屬事後還在IG發文，表示不到半年，家裡3台車竟離奇全都被撞過一輪。

▲桃園大溪車禍撞擊瞬間。（圖／記者楊熾興翻攝）

路口監視器畫面拍下，當時駕駛賓士車的葉男行駛於埔頂二街，行經路口時與梁男所駕駛的自小客發生碰撞，梁男座車當即翻覆、180度底朝天橫躺車道；而另名許姓騎士經過慘遭波及，現場共有4人受傷。警方到場後協助傷者送醫，並對三方實施酒測，皆未有酒駕。

翻覆的梁姓駕駛家屬事後還在IG上PO文，表示短短不到半年的時間，家中3台車全被撞過一輪，「RAV4高速公路排隊被撞、43停在路邊被撞，現在直接來猛的，O翻你不是說說的！」

這起車禍詳細事故原因，目前還有待警方進一步調查釐清。

▼梁男家屬在IG發文，表示短短半年家中3台轎車全被撞過一輪。（圖／翻攝IG）

▼白色小客車遭撞後翻覆橫躺路中。（圖／大溪警分局提供）