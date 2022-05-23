快訊／柯文哲確診Day 2病狀曝！不停擤鼻涕、咳嗽　吃普拿疼退燒

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲22日晚間PCR陽性確診，展開7天居家隔離至30日0時解隔，原本上午僅只有咳嗽症狀，但當晚開始有些微發燒。台北市政府23日召開防疫會議，台北市副市長蔡炳坤在報告週二將開放的疫苗預約系統時，只見柯文哲不斷擤鼻涕、咳嗽，而台北市政府發言人陳智菡說明，柯文哲因使用普拿疼，所以發燒症狀好轉。

▲台北市長柯文哲22日確診，23日視訊主持防疫會議，不斷擤鼻涕與咳嗽。（圖／台北市政府提供）

台北市政府23日公布上午防疫會議視訊片段，蔡炳坤提及，台北市校園疫苗接種將於本週啟動，而這2天學校初步回報情況，願意接種兒童BNT較莫德納多，有學校甚至初步調查，會到達1.5至2倍的差距。

此時，只見柯文哲不斷擤鼻涕，並詢問中央對於國小學生打疫苗立場為何，仍要按照科學來決定是否鼓勵接種，「這涉及專業，像是老人我就會說要打，因為死亡率太高了。」而當相關人員報告其他事項時，忘記關麥克風的柯文哲更是明顯咳嗽、不斷抽衛生紙擤鼻涕。

對此，陳智菡23日上午轉述，柯文哲從今天上午7時30分主持市長室會議，一直至稍早都還在進行防疫會議，柯文哲目前狀況還好，有一些咳嗽與鼻塞狀況，但發燒現象已經好多了，因為昨天有使用普拿疼，感謝外界關心。