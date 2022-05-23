　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

記者陳俊宏／綜合報導

22日新增7萬9441例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，預估快篩陽性取代PCR確診適用全民以後，應該會把黑數撈出來，就看接下來一周會不會破10萬、破15萬了！曲線壓得越平，緩解就會越晚。

沈政男在臉書說，他講一個沒人提到的數據，22日新增接近8萬，但中重200多，前幾天也類似，而這樣的比例已經明顯高過1、2周前，一個解釋就是高齡染疫占率增加，先前約10%，現在已經增加到14%。

沈政男指出，但這也沒辦法完全解釋何以中重症比例升高這麼多，先前新增6萬多時，中重症約120，因此，他先前已經提過，這就必須考慮染疫黑數比例增加了！22日最大新聞是快篩陽性取代PCR確診即將適用所有人！如此一來會如何？黑數越來越多，還是會被撈出來？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼22日新增7萬9441例本土確診。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男提到，香港經驗是快篩陽性確診占了3分之1，也就是原本PCR確診的一半，但他們是民眾自行登錄，台灣還得經由醫師確認，他預估快篩陽性取代PCR確診以後，應該會把黑數撈出來，那麼屆時將增加一波的曲線上升動能。

沈政男表示，高雄市長陳其邁也同意，「北部達到高原後就會往下走，但南部疫情還會上升」，因此，再加上「快篩陽性取代PCR確診」的效應，你說未來一周新增會不會破10萬？

沈政男說，至於緩解，如果高峰是10萬左右，而現在已有120萬人確診，那麼還需340萬人確診，才能達到2成人口染疫，而以曲線形狀來算（三角形面積），假設n天後降到0，那麼(10+0)*n/2=340，可得n=68，因此指揮中心發言人莊人祥說是7月底才會探底。

▼指揮中心22日宣布，「快篩陽視同確診」本周起全民適用。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,陰性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

「但我是預估高峰會是16萬」，沈政男指出，緩解定義是每日新增低於1萬，因此(16+1)*n/2=340，可得n=40，約是6月底，總之就看接下來一周會不會破10萬、破15萬了！曲線壓得越平，緩解就會越晚。

指揮中心22日宣布，「快篩陽視同確診」本周起全民適用，北北基桃84個篩檢站將轉型醫師診斷、給藥地點。而指揮官陳時中直言，目前疫情處於高原期。莊人祥也表示，之前有做過高中低推估，以目前而言，疫情高峰應該還是在10萬左右比較有可能，要到7月底疫情才有可能會更低。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
他戲弄獅子慘被死咬影片曝！　拔出剩「白骨」一根指節消失了
李芷婷跟男友直播吵架！　崩潰怒抖他「單身就玩3P」渣男史
Omicron攻腦「10歲重症童稱看到妖怪附身」　發病5天不
「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」
大谷翔平「特大號」第9轟出爐　達成日、美職通算150轟
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3歲童染疫兩度急診「四肢抖動、頭後仰」　搶救60小時病逝

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

用同理心讓客戶感到舒服及溫暖　東森購物客服之星柯佳妤

「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

55％確診死亡個案「5天內不治」　蘇益仁：防疫和醫療體系出問題

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

Omicron攻腦「10歲重症童稱看到妖怪附身」　發病5天不治

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

今晚雨擴全台！連5天防致災劇烈對流　溼答答到周末

兒童染疫「必知5QA」！8危險徵兆快送醫　醫示警：退燒常只是假象

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

3歲童染疫兩度急診「四肢抖動、頭後仰」　搶救60小時病逝

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

用同理心讓客戶感到舒服及溫暖　東森購物客服之星柯佳妤

「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

55％確診死亡個案「5天內不治」　蘇益仁：防疫和醫療體系出問題

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

Omicron攻腦「10歲重症童稱看到妖怪附身」　發病5天不治

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

今晚雨擴全台！連5天防致災劇烈對流　溼答答到周末

兒童染疫「必知5QA」！8危險徵兆快送醫　醫示警：退燒常只是假象

波蘭總統杜達承諾：全力支持烏克蘭加入歐盟

3歲童染疫兩度急診「四肢抖動、頭後仰」　搶救60小時病逝

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

用同理心讓客戶感到舒服及溫暖　東森購物客服之星柯佳妤

分析指「性交」為猴痘主要傳染途徑！　英國估今爆更多病例

抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕

「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

延長賽戲劇性滿貫砲　紅襪橫掃水手5連勝

李芷婷跟男友直播吵架！　崩潰怒抖他「單身就玩3P」渣男史

唐綺陽運勢／巨蟹遇「年下桃花」天蠍請發揮幽默感！天秤注意睡眠

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

《國際橋牌社》導演補刀Netflix　網看內文笑了

確診兒童多久才能打疫苗　專家曝最佳時間

台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

雷雨彈升級！3縣市豪雨特報

門口擺親筆畫像　媽祖驚喜急剎

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

梅雨彈逼近中！連5天全台都有雨

白沙屯媽祖繞境　空拍片震撼曝光

疫情在高原期？胸腔重症醫曝「神秘防疫力量」正在發生

更多熱門

相關新聞

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

國內本土疫情累計已有12名兒童重症，其中5例併發腦炎，一名10歲男童確診重症，5月13日出現發燒、頭暈、嘔吐等症狀，甚至疑似出現幻覺，對媽媽說「廁所有妖怪，被妖怪附身」等話，後來在家快篩呈現陽性，緊急送往成大醫院搶救，仍在5月18日宣告不治。不過，這起案例指揮中心昨日（22日）僅列入兒童重症個案，尚未列入死亡病例，詳細的狀況仍有待指揮中心進一步說明。

七堵停車場繳費排2小時　議員：像排快篩

七堵停車場繳費排2小時　議員：像排快篩

68警友會聚餐8人喝高粱閃過　警說話了

68警友會聚餐8人喝高粱閃過　警說話了

黃珊珊同台王必勝：一直都有共識

黃珊珊同台王必勝：一直都有共識

金門PCR量能足　不跟進「快篩陽即確診」

金門PCR量能足　不跟進「快篩陽即確診」

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫沈政男快篩

讀者迴響

熱門新聞

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

李國毅IG突黑屏！經紀人證實爺爺過世

營養師曝易引發胃食道逆流7 NG食物

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

台中妹租屋處狂冒黑色條狀物　內行一看嚇壞

這三上悠亞？　無P超近素顏曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

他細看「發票中獎清冊」得獎者都有1共同點

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

孟耿如認破水時「有點生氣難過」　曝孕後黃子佼1變化

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面