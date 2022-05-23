「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

記者陳俊宏／綜合報導

22日新增7萬9441例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，預估快篩陽性取代PCR確診適用全民以後，應該會把黑數撈出來，就看接下來一周會不會破10萬、破15萬了！曲線壓得越平，緩解就會越晚。

沈政男在臉書說，他講一個沒人提到的數據，22日新增接近8萬，但中重200多，前幾天也類似，而這樣的比例已經明顯高過1、2周前，一個解釋就是高齡染疫占率增加，先前約10%，現在已經增加到14%。

沈政男指出，但這也沒辦法完全解釋何以中重症比例升高這麼多，先前新增6萬多時，中重症約120，因此，他先前已經提過，這就必須考慮染疫黑數比例增加了！22日最大新聞是快篩陽性取代PCR確診即將適用所有人！如此一來會如何？黑數越來越多，還是會被撈出來？

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▼22日新增7萬9441例本土確診。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

沈政男提到，香港經驗是快篩陽性確診占了3分之1，也就是原本PCR確診的一半，但他們是民眾自行登錄，台灣還得經由醫師確認，他預估快篩陽性取代PCR確診以後，應該會把黑數撈出來，那麼屆時將增加一波的曲線上升動能。

沈政男表示，高雄市長陳其邁也同意，「北部達到高原後就會往下走，但南部疫情還會上升」，因此，再加上「快篩陽性取代PCR確診」的效應，你說未來一周新增會不會破10萬？

沈政男說，至於緩解，如果高峰是10萬左右，而現在已有120萬人確診，那麼還需340萬人確診，才能達到2成人口染疫，而以曲線形狀來算（三角形面積），假設n天後降到0，那麼(10+0)*n/2=340，可得n=68，因此指揮中心發言人莊人祥說是7月底才會探底。

▼指揮中心22日宣布，「快篩陽視同確診」本周起全民適用。（示意圖／記者周宸亘攝）

「但我是預估高峰會是16萬」，沈政男指出，緩解定義是每日新增低於1萬，因此(16+1)*n/2=340，可得n=40，約是6月底，總之就看接下來一周會不會破10萬、破15萬了！曲線壓得越平，緩解就會越晚。

指揮中心22日宣布，「快篩陽視同確診」本周起全民適用，北北基桃84個篩檢站將轉型醫師診斷、給藥地點。而指揮官陳時中直言，目前疫情處於高原期。莊人祥也表示，之前有做過高中低推估，以目前而言，疫情高峰應該還是在10萬左右比較有可能，要到7月底疫情才有可能會更低。