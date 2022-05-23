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3歲童染疫兩度急診「四肢抖動、頭後仰」　搶救60小時病逝

記者黃翊婷／綜合報導

Omicron病毒株對兒童特別凶猛，國內已有12例兒童重症，其中5例併發腦炎。林口長庚醫院兒童加護病房林建志主任表示，曾收治一名3歲2個月大的確診兒童，急診時出現四肢抖動、頭後仰等症狀，當時醫師警覺可能有腦炎，於是立即將孩子送進新冠專責ICU救治，無奈仍在搶救60個小時之後宣告不治。

▲▼林口長庚醫院面對武漢肺炎做出防疫措施。（圖／記者陳以昇攝）

▲確診兒童兩度被送到急診。圖為林口長庚醫院。（資料照／記者陳以昇攝）

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林口長庚醫院兒童加護病房林建志主任21日出席疾管署主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」，他在會議中提到一起猛爆性個案，該孩童3歲2個月大，原本非常健康，某一天因為意識改變，出現意識混亂症狀，家長趕忙將孩子帶來醫院急診，根據媽媽描述，在抵達急診前20個小時，孩子在家中有出現發燒症狀，快篩為陽性，後來經急診檢驗確診，當時的Ct值為18。

林建志表示，孩子第二天下午又發燒，體溫為41.3度，第二次被送進急診，當下四肢冰冷、心跳很快，進急診20分鐘血壓就開始下降，「病人眼睛會張開，但不太會講話」，經過住院治療1個小時，血壓恢復正常，但心跳還是很快，意識也變得很奇怪，出現四肢抖動、頭一直往後仰等症狀，急診醫師警覺可能有腦炎，立即將孩子送進新冠專責ICU救治。

林建志說，孩子的病程變化很快，急診1個小時送專責ICU，住院6個小時就出現狀況需要進行CPR，用藥反應也不好，有點像急性壞死性腦炎個案，最後經過60個小時搶救，仍不幸病逝。

3歲健康童染疫四肢抖動、頭後仰，搶救60小時病逝。（圖／翻攝自YouTube／疾管署）

▲確診兒童經60個小時搶救仍宣告不治。（圖／翻攝自YouTube／疾管署）

根據指揮中心公布的資料顯示，截至（22日）國內累計共有12例兒童重症個案，其中5例併發腦炎，2人不幸過世。關於上述這起案例，詳細情況仍有待指揮中心進一步說明。

此外，由於兒童染疫併發腦炎有增加的趨勢，指揮中心提出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等8等大症狀。

▼兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼5/22公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

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