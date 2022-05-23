Omicron攻腦「10歲重症童稱看到妖怪附身」　發病5天不治

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情累計已有12名兒童重症，其中5例併發腦炎，一名10歲男童確診重症，5月13日出現發燒、頭暈、嘔吐等症狀，甚至疑似出現幻覺，對媽媽說「廁所有妖怪，被妖怪附身」等話，後來在家快篩呈現陽性，緊急送往成大醫院搶救，仍在5月18日宣告不治。不過，這起案例指揮中心昨日（22日）僅列入兒童重症個案，尚未列入死亡病例，詳細的狀況仍有待指揮中心進一步說明。

▲10歲男童染疫後疑似出現幻覺，聲稱看到妖怪附身。（圖／翻攝自YouTube／疾管署）

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成大醫院小兒胸腔暨重症科主任王玠能21日出席疾管署主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」，他在會議中提到，這名10歲男童的同學、雙親以及哥哥相繼確診，男童在5月13日出現頭暈、嘔吐症狀，被帶到診所看診，當時有發燒，體溫為38.5度，因評估狀況尚可，領藥後返家療養，沒想到隔日一早症狀變得更嚴重，據媽媽描述，孩子曾出現眼睛上吊、四肢抽動等現象，持續約5到7分鐘，間隔5分鐘又重複發生3次。

王玠能提到，男童疑似出現幻覺，並對媽媽說「看到廁所有妖怪，妖怪附身到自己身上，覺得電燈在晃動」，媽媽警覺不對勁，在家快篩呈現陽性，於是立即將孩子送到成大醫院救治，抵達急診時，男童體溫是40.1度，但經過連日搶救，仍在5月18日宣告不治。

▲兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

指揮中心（22日）在記者會上公布這名10歲男童個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，男童送急診時，X光發現有輕微肺炎，電腦斷層也發現腦水腫，還出現心律不整與氧氣濃度下降等情形，因此緊急插管送加護病房，並使用瑞德西韋等神經藥物治療。由於這起案例尚未列入死亡個案，詳細的狀況仍有待指揮中心進一步說明。

此外，兒童染疫併發腦炎目前有增加的趨勢，中央流行疫情指揮中心提出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等8等大症狀。

▼22日公布的本土中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）