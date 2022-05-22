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昨為松機篩檢站槓中央！黃珊珊今同台王必勝　「我們一直都有共識」

記者袁茵／台北報導

中央21日設置松山機場篩檢站，使台北市長柯文哲痛批，根本戰術佈置錯誤，「不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾。」台北市副市長黃珊珊也於22日提及，如果再設採檢站，會設車來速急門診，地點也都已經想好。黃珊珊下午視察松機篩檢站，遇到衛福部醫福會執行長王必勝，黃珊珊當面稱「我們兩個一直都有共識」。

黃珊珊22日臨時新增視察松山機場篩檢站行程，並且於下午4時30分左右抵達現場，而王必勝則早已在場等候黃珊珊，並一同進行意見交流與視察工作。

▲▼台北市副市長黃珊珊、衛福部醫福會執行長王必勝。（圖／台北市政府提供）

▲由左至右分別為台北市副市長黃珊珊、三軍總醫院院長王智弘、衛福部醫福會執行長王必勝。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

黃珊珊表示，兩人一直都有共識，並持續討論如何設篩檢站，包括先前的北士科車來速，王必勝還誇獎她「做得很好」，並且有要照片；大家對疫情有不同的策略，中央也是在幫助台北市民，「我們兩個應該每天晚上都在討論接下去的做法，各自有各自的，我們地方有地方規劃，中央有中央想法，我們能幫忙的就互相討論。大家都說我沒打給衛福部長陳時中，我都是打電話給他（王必勝）。」

王必勝說明，「我們的意見常常不一樣，但不一樣就是繼續討論，找出一個平衡點，我覺得這就是中央跟地方合作的精神。」媒體追問，中央、地方是否有吵架？王必勝則說，「有嗎？看起來有嗎？沒有！我們溝通一直都很順暢。」

黃珊珊回應，當然會有意見不一樣的時候，雙方討論時，她認為中央若給一些量能，北市就可以讓原有的篩檢站時間拉長、人數增加，接下來再看要不要新設站點；自己有說明要視其他站點的狀況，但中央則說要設在松山機場，「中央有他們的想法，到台北市也是服務我們的市民，大家有不同意見很正常，但目標是一樣的。」

王必勝強調，「我們溝通管道一直都很順暢，大家不要誤會，也一直有在處理事情，有意見是民主社會的常態，大家都會有意見，就是如何從意見中找到一個平衡點。」

▲▼台北市副市長黃珊珊、衛福部醫福會執行長王必勝。（圖／台北市政府提供）

黃珊珊說明，北市府要讓醫院不要太累，減輕醫院負擔才是北市府主要目標；盡量在既有的量能上達到最高效益，只是做事方法、想法不一定完全一致，但目標沒有互相衝突。

針對是否認為有必要設置松機篩檢站？黃珊珊於會後獨自受訪時提及，台北市跟中央想法一樣，也就是增加篩檢，台北市希望在現有狀況下評估實際量能，若還可以增加量能，就以原先設置的篩檢站增加量能為主，而中央則希望在松山機場設篩檢站，「我們也是尊重。」

黃珊珊指出，重點在篩檢量與篩檢站要以「減輕醫院負擔」為目標，也希望不要增加醫院太多工作壓力，「設置篩檢站沒有對跟錯的問題，而是必要性跟需要的問題。」目標還有一些防疫急門診未達爆量、不足，設置新的篩檢站確實可以解決一些問題，但也需要考慮量能平衡跟必要性。

▲▼台北市副市長黃珊珊、衛福部醫福會執行長王必勝。（圖／台北市政府提供）

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