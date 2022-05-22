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兩週前有排隊！他逆風問「為何出征Netflix」　網揭2關鍵：誇張

▲▼Netflix「買不到快篩迷因」遭網出征　網灌爆粉專逼道歉：別只刪文。（圖／翻攝Netflix臉書） 

▲Netflix「買不到快篩迷因」遭網出征。（圖／翻攝自Facebook／Netflix，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

影音串流業者Netflix（網飛）20日為了宣傳連續劇《還有明天》，將片段劇情加上文字製成迷因PO出，內容提到「買不到快篩試劑」，引爆眾怒。就有部分網友不禁好奇，「『快篩很難買』需要出征的點到底在？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「『快篩很難買』需要出征的點到底在」為題發文，提到現在雖然確實能買到快篩，但是幾個禮拜前，藥局真的曾出現購買快篩的排隊人潮，之前牛奶很難買、衛生紙被搶光、雞蛋買不到，都沒人被出征，為什麼這次說快篩很難買，卻這麼嚴重？需要被出征的原因是什麼？

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貼文曝光後，底下網友熱議，「是你自己沒錢，不是快篩難買」、「放在Netflix上會被外國人看見」、「快篩沒缺前幾週在排什麼」。其中就有網友認為「時間點」與「現況」是關鍵，「因為現在很好買，如果早兩個禮拜發就沒事」、「早一點發快篩文就沒事了」、「片名『還有明天』暗示明天會買不到，但現實是如此嗎」、「現在哪裡還會買不到，反串嗎？有夠誇張的」、「問題是便利商店一堆」、「超商一堆哪有很難買」。

▲▼Netflix「買不到快篩迷因」遭網出征　網灌爆粉專逼道歉：別只刪文。（圖／翻攝Netflix臉書）

台灣基進黨市議員參選人陳子瑜今天也發文歸納出2大原因，一是「缺乏政治敏感度的『時間感』」，就算先前真的出現過搶購潮和排隊潮，但那也是兩週以前的事情，現在已經到處都能買到，結果Netflix小編還在寫「早上七點排隊買不到」，顯然是沒搞清楚狀況。

第二點，陳子瑜認為Netflix小編「缺乏政治敏感度的『嚴重性』」，批評的網友之所以憤怒，是因為他們知道快篩在初期急需時，是保存醫療量能給需要的確診者很重要的第一步判斷工具，當快篩供應逐漸穩定時，小編還主張「買不到」，自然引發外界疑慮。

律師呂秋遠今也提到，Netflix小編一點也不幽默，「小編不是買不到快篩，而是不想付錢買快篩。」如今粉專雖緊急刪文，但刪文跟道歉是兩件事，只有刪文而不道歉將引起更多怒火，因為那代表沒有誠意。

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