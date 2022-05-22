　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：未接種疫苗染Omicron像打1劑疫苗　恐無法對其他毒株免疫

▲▼新冠疫苗。（圖／路透）

▲這篇研究刊登於期刊《自然》（Nature）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一份新研究發現，未接種新冠疫苗者若是感染Omicron變異株，幾乎無法產生對其他變異株的長期免疫力，大概相當於只打一劑疫苗，但反過來，若是先打疫苗才感染Omicron，能對其他變異株產生更廣泛的中和抗體反應。

綜合ABC7 News、PTI等外媒報導，這項研究由美國格萊斯頓研究所（Gladstone Institutes）及加州大學舊金山分校（UCSF）的研究人員進行，利用老鼠及感染Omicron病毒的捐贈者血液樣本展開實驗。

研究發現，沒有接種新冠疫苗者所產生的免疫反應非常有限，無法提供廣泛的保護力來對抗其他毒株。研究作者之一、格萊斯頓病毒學與免疫學研究所的奧特（Melanie Ott）透露，對於未接種疫苗的族群來說，「感染Omicron毒株大概就只相當於打了一劑疫苗，雖然有提供部分保護力，但並不是很廣泛」。

不過研究指出，若對於已接種疫苗族群來說，感染Omicron後所產生的免疫反應雖弱，但有助於強化對各個新冠毒株的整體保護力。另名研究作者、格萊斯頓資深研究員杜德納（Jennifer Doudna）表示，這項研究顯示及時接種疫苗的重要性，就算確診過Omicron，但沒打疫苗，仍然容易再次被感染。

科學家們先前認為，若沒有打疫苗，早期病毒株能夠產生數周甚至數月的自然免疫力，但如今Omicron出現後，情況已非如此。

另方面，研究也強調，即便已經感染也要去打疫苗。格萊斯頓研究所副研究員羅安（Nadia Roan）說，「只感染Omicron的人，他們體內的抗體對於防範再次感染Omicron會有很好的保護力，但面對未來可能出現的其他變異株，效力極可能沒有那麼好」。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
打噴嚏前「一動作」超危險！醫警告：常發生腦出血案例
「快篩陽＝確診」下週適用　黃珊珊：台北市早準備好
梅雨彈逼近中！「這天起」連5天全台都有雨
電子居隔單收不到？快檢查「這2件事」是否做對
戴資穎擊敗陳雨菲復仇成功！下一步計畫曝光
花7元買罐子就中千萬！他發現得獎者都有1共同點
19歲嫩妹嗨玩cosplay遭下藥！　醒來崩潰：下面有男人的
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登訪韓行程總盤點！美韓同盟關係迎向轉捩點　半導體成重要媒介

姨丈摸上床！趁妻小熟睡性侵15歲少女　她下體撕裂害怕叫不出聲

猴痘蔓延全球13國！　美國砸35億下訂數百萬劑疫苗

俄國防部副部長侄子戰死烏克蘭！　遺體將運回俄羅斯

嫩妹嗨玩cosplay！以為拍照不露就好　醒來崩潰：下面有男人的東西

研究：未接種疫苗染Omicron像打1劑疫苗　恐無法對其他毒株免疫

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

美到被酸「整個人都是特效」正妹霸氣拍片驗真身　頭皮一掀更驚人

拜登抵日！第一站行程曝光　明先後拜會德仁天皇、日相岸田文雄

開設駐台辦事處　立陶宛經長：處長幾個月內赴台

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

拜登訪韓行程總盤點！美韓同盟關係迎向轉捩點　半導體成重要媒介

姨丈摸上床！趁妻小熟睡性侵15歲少女　她下體撕裂害怕叫不出聲

猴痘蔓延全球13國！　美國砸35億下訂數百萬劑疫苗

俄國防部副部長侄子戰死烏克蘭！　遺體將運回俄羅斯

嫩妹嗨玩cosplay！以為拍照不露就好　醒來崩潰：下面有男人的東西

研究：未接種疫苗染Omicron像打1劑疫苗　恐無法對其他毒株免疫

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

美到被酸「整個人都是特效」正妹霸氣拍片驗真身　頭皮一掀更驚人

拜登抵日！第一站行程曝光　明先後拜會德仁天皇、日相岸田文雄

開設駐台辦事處　立陶宛經長：處長幾個月內赴台

「哥哥陪我玩～」小白狗翻肚裝睡　被當展示皮草眼神死：何時上課

3個女兒太孝順都不婚！單親媽想抱孫...帶頭示範找第二春

民進黨嘉義縣黨部主委出爐　陳川崎同額競選拿下3722票

人妻下班遭強押上摩鐵　家暴夫等3男慘了！檢聲請預防性羈押

「大號瓦斯桶」懶到僅用眼球移動回應　他尷尬：這是最高誠意了

房間變「案發現場」　爸拍照蒐證「肇事汪」0悔意偷笑入鏡！

地表最強小三下馬威！　正宮目睹男友緊捧「白嫩蜜桃臀」入睡

3幼鳥啾啾叫！黑汪哀求「想養寵物」被拒絕　氣噗噗賭氣不理人

防疫新生活！海派基隆食旅券開賣　城博會5折優惠限量5000套

指揮中心公布「快篩陽＝確診」下週適用　黃珊珊：台北市早準備好

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

國際熱門新聞

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

猴痘狂傳13國　西班牙病例多去過小島群聚趴

俄媒自曝陣地　「全球最大自走迫砲車」遭炸爛影片曝

撿到凹陷頭骨　一查竟是8000年前的他

WHO警告「全球猴痘病例」繼續爆

新冠不斷變種「傳染力恐超過麻疹」！

金正恩鏡頭罕見噴淚！真情流露呆望遺照

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

女coser拍照　醒來下面有男人的東西

巨乳妹IG被封　自曝和Meta員工做愛奪回帳號

見熊嗨翻自拍！3遊客慘被抓去關

人妻和表弟外遇　被公婆鐵棍燙私處

新冠存活時間曝　家人確診3清潔重點要做好

奪命馬拉松！跑者終點線倒下身亡

更多熱門

相關新聞

衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

台北市長柯文哲22日上午因為身體不適、咳嗽等症狀，快篩結果呈現陽性，中午到聯合醫院仁愛院區PCR，引發外界熱議。台北市副市長黃珊珊下午表示，市政指揮工作仍交給柯文哲處理，目前指揮官不會有任何改變，不過自己有提醒柯文哲要多吃一點維他命，相信柯文哲醫生背景與醫生陳佩琪照顧下，應該沒有很大的問題。

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」

拜登抵日　第一站行程曝光！

拜登抵日　第一站行程曝光！

楊小黎「吃Omicron全餐」咳到吐

楊小黎「吃Omicron全餐」咳到吐

LIVE／黃珊珊視察松山機場篩檢站

LIVE／黃珊珊視察松山機場篩檢站

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面