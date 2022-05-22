僅跟蔡英文通過一次電話　侯友宜稱「總統太忙了」：我會一肩扛起新北

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／新北報導

總統府發言人張惇涵22日表示，全國防疫工作蔡英文都非常關心，尤其是北北基桃，週四也有打給新北醫師公會，對此，新北市長侯友宜回應，疫情期間只與總統通過一次電話，是在去年六月打來的，「總統說得好 ，民眾期待的是中央地方攜手解決問題，所以我們看到問題快速反應給中央 ，也主動找出解決之道。我知道總統太忙了 ，我會一肩承擔新北市的大小事，一定守好新北市！」

侯友宜指出，總統到了這個星期四才打了電話給新北市基層醫師，「我想總統可能忙到不知道，您還沒致電羅醫師的快一個月前，新北市早在4/28已經邀請了新北市620家的基層診所，共同啟動居家照護第三階段計畫 ，投入居家照護以及遠距醫療 ，到現在基層診所派案每天達到六千人 ，已經達到居家照護數的35%。」

侯友宜表示，從這些地方，就可以知道新北基層診所的醫護和市府團隊並肩作戰，熱血投入，守護著新北市 ，「也讓我們得以保留醫療量能 ，守住中重症病患！」

侯友宜指出，總統沒空，新北在疫情最前線，新北市府依舊自立自強 ，保全醫療量能 ，訂定解決之道 ，全力以赴。市府有節奏、有計劃施行五大措施：

4/11 居家照護→輕重症分流

4/22 居隔轉型→釋出公衛/行政人力

5/1 快篩陽視同確診→顧好脆弱族群

5/11 PCR及早收案→快速銜接 脆弱族群及早投藥

5/20 分群照護→固守中重症者

侯友宜表示，一路走來，市府全力守著新北，「您說得好 ，防疫最後關鍵時刻，民眾期待的是我們攜手解決問題，中央地方都要一起來合作，所以我們看到問題、找到問題不但快速反應給中央，也主動找出這些解決之道，並且承擔先行。我知道總統太忙了 ，我會一肩承擔新北市的大小事，一定守好新北市！」