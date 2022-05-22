　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僅跟蔡英文通過一次電話　侯友宜稱「總統太忙了」：我會一肩扛起新北

▲▼新北市長侯友宜9日召開執行在宅照護關懷計畫工作說明討論會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者杜冠霖／新北報導

總統府發言人張惇涵22日表示，全國防疫工作蔡英文都非常關心，尤其是北北基桃，週四也有打給新北醫師公會，對此，新北市長侯友宜回應，疫情期間只與總統通過一次電話，是在去年六月打來的，「總統說得好 ，民眾期待的是中央地方攜手解決問題，所以我們看到問題快速反應給中央 ，也主動找出解決之道。我知道總統太忙了 ，我會一肩承擔新北市的大小事，一定守好新北市！」

侯友宜指出，總統到了這個星期四才打了電話給新北市基層醫師，「我想總統可能忙到不知道，您還沒致電羅醫師的快一個月前，新北市早在4/28已經邀請了新北市620家的基層診所，共同啟動居家照護第三階段計畫 ，投入居家照護以及遠距醫療 ，到現在基層診所派案每天達到六千人 ，已經達到居家照護數的35%。」

侯友宜表示，從這些地方，就可以知道新北基層診所的醫護和市府團隊並肩作戰，熱血投入，守護著新北市 ，「也讓我們得以保留醫療量能 ，守住中重症病患！」

侯友宜指出，總統沒空，新北在疫情最前線，新北市府依舊自立自強 ，保全醫療量能 ，訂定解決之道 ，全力以赴。市府有節奏、有計劃施行五大措施：

4/11 居家照護→輕重症分流
4/22 居隔轉型→釋出公衛/行政人力
5/1 快篩陽視同確診→顧好脆弱族群
5/11 PCR及早收案→快速銜接 脆弱族群及早投藥
5/20 分群照護→固守中重症者

侯友宜表示，一路走來，市府全力守著新北，「您說得好 ，防疫最後關鍵時刻，民眾期待的是我們攜手解決問題，中央地方都要一起來合作，所以我們看到問題、找到問題不但快速反應給中央，也主動找出這些解決之道，並且承擔先行。我知道總統太忙了 ，我會一肩承擔新北市的大小事，一定守好新北市！」

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
台中妹租屋處狂冒「黑色條狀物」！內行一看嚇壞：要花大錢了
他「失眠吞B群」試1週驚呼：有差　營養師推3種人晚上吃
男星1歲兒「48小時反覆高燒」　崩潰衝急診認：做好心理準備
68警聚餐「8人喝高粱殺菌」沒染疫？警方說話了
李政宰鬆口《魷魚2》細節！1角色沒死將回歸
白宮國安顧問：台灣不會列入「印太經濟架構」名單
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

張茂楠掌民進黨北市黨部主委　誓言「贏回首都、議員全壘打」

北市批：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊、草菅人命　拋下數百萬人民

僅跟蔡英文通過一次電話　侯友宜稱「總統太忙了」：我會一肩扛起新北

民進黨嘉義縣黨部主委出爐　陳川崎同額競選拿下3722票

「台灣當然應該加入！」　柯文哲喊話：繼續排拒台灣，蒙羞的將是WHA

昨為松機篩檢站槓中央！黃珊珊今同台王必勝　「我們一直都有共識」

注意！北捷明起調整各路線班距　平日離峰、假日時段影響最大

衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

張茂楠掌民進黨北市黨部主委　誓言「贏回首都、議員全壘打」

北市批：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊、草菅人命　拋下數百萬人民

僅跟蔡英文通過一次電話　侯友宜稱「總統太忙了」：我會一肩扛起新北

民進黨嘉義縣黨部主委出爐　陳川崎同額競選拿下3722票

「台灣當然應該加入！」　柯文哲喊話：繼續排拒台灣，蒙羞的將是WHA

昨為松機篩檢站槓中央！黃珊珊今同台王必勝　「我們一直都有共識」

注意！北捷明起調整各路線班距　平日離峰、假日時段影響最大

衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

悍將老鬼發威！王勝偉單週打擊率4割　談贏球的「渴望」

桃園男帶小三回家！PS5紙箱「對準床」全都錄　正宮慘遭判刑

國中會考兩天共295件違規　「這類違規最多」佔36％

26歲女星喉嚨慘爆！「整天喝酒抽電子菸」巡演緊急取消：要去開刀

小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

邱意晴射箭世界盃獲銅　首戰成人組國際賽事有點緊張再磨練

櫛瓜煎餅2種新吃法！ 高纖低熱量「配鮮蝦＆干貝」無敵搭

隊友開局狂攻！陳仕朋安心投　達400局「要快點500局」

台中妹租屋處狂冒「黑色條狀物」！內行一看嚇壞：房東要花大錢了

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！營養師推「3種人要晚上吃」

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

政治熱門新聞

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

快訊／柯文哲快篩陽自曝症狀　「要小心不能傳染給陳佩琪」

快訊／突襲徵召張善政桃園參選　朱立倫道歉了

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

注意！北捷明起調整各路線班距　平日離峰、假日時段影響最大

快訊／高嘉瑜快篩陽　曝症狀「咳嗽半夜咳醒」

柯嫌瞎　王必勝曝松機設篩檢站理由

北市：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊

不是視察疫情！蔡英文到新北投票　他貼14秒影片：再度寒心

為爭選桃園市長失業　羅智強被「突襲」後宣布下一步

張善政道歉了！　徵召桃園市長遭反彈「是我疏忽了，對不起」

影／全台唯一新竹水潤餅！林智堅城市外交秘密武器　療癒製程曝光

快訊／蔡英文打電話給醫師公會　新北傻眼：刻意割稻尾？

更多熱門

相關新聞

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

確診個案自主回報疫調系統（BBS）日前已上線，可讓確診者自行填入疫調資料。但近期的居隔單亂象，遭地方政府砲轟系統塞車。對此，新北衛生局長陳潤秋再次呼籲，民眾電話號碼要填對，否則檢驗PCR陽性通知可能無法收到，也要上中央的確診者自主回報疫調系統填寫，包含地址、同住家人電話號碼的部分，系統才有辦法觸發電子居隔單。

中央「快篩陽＝確診」採逐步開放　侯友宜嘆實在搞不懂：趕快做卡實在

中央「快篩陽＝確診」採逐步開放　侯友宜嘆實在搞不懂：趕快做卡實在

醫師王維昌「過來人」曝心聲：不比流感厲害

醫師王維昌「過來人」曝心聲：不比流感厲害

新北批蔡英文慢半拍　「總統還停留在去年6月那通電話？」

新北批蔡英文慢半拍　「總統還停留在去年6月那通電話？」

快訊／蔡英文打電話給醫師公會　新北傻眼：刻意割稻尾？

快訊／蔡英文打電話給醫師公會　新北傻眼：刻意割稻尾？

關鍵字：

侯友宜新北防疫新冠疫情蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸持刀擄走她

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面