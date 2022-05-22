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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

▲▼ 疫情衝擊經濟！蔣萬安提3紓困　籲政府：速推「紓困6.0」 。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲ 疫情衝擊經濟！蔣萬安提3紓困方案 。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，國民黨立委蔣萬安今（22）日提出紓困三箭「勞工紓困措施比照去年續辦」、「家長請無薪防疫照顧假，應請領生活津貼補助」、「產業紓困要及時」；同時，他也呼籲政府要有所作為，要求紓困方案務必要快速、直接、好申請。

蔣萬安表示，近期可觀察到路上車流、人流明顯變少，顯示民眾「自主三級」自保，而各行行業也因為疫情，受到嚴重衝擊；他呼籲，政府一定要趕快規劃產業紓困方案，且一定要更快速、直接、好申請。

蔣萬安也提到，近期經濟部提出的補助方案非常不接地氣、不食人間煙火，就有業者向辦公室吐苦水「員工薪水跟房租都付不出來了，怎麼還有力氣去做行銷方式？」，政府應該直接現金補助，才是解決之道。

面對即將到來的疫情高峰，蔣萬安拋出「紓困三箭」，第一箭「勞工紓困措施比照去年續辦」，相較去年的疫情，今年疫情影響勞工人數更多、層面更廣，勞動部應該要積極跟行政院爭取紓困經費，不要只是建議或討論。

第二箭是「家長請無薪防疫照顧假，應請領生活津貼補助」，為了降低群聚風險，目前為止有很多學校實施遠距上課，也些家長必須要請假在家照顧小孩，導致無法上班。蔣萬安認為，政府應該提供家長生活津貼補助，讓爸爸媽媽無後顧之憂照顧小孩。

第三箭是「產業紓困要及時」。蔣萬安特別提到，這波疫情讓餐飲業、旅遊業、運輸業、健身業等產業面臨危機，大家都過得很辛苦；對於這一波受創的產業，接下來政府要趕緊盤點各部會資源、進行紓困規劃，讓受創的行業有能力生存下去。

蔣萬安20日也在臉書直播中分享網友心情，有位憂心媽媽說，去年已經有過遠距教學相關經驗，如今為了確保孩子的健康安全，希望幼兒園也可以改為線上，並希望政府提供家長生活津貼補助；對於防疫政策一日數變，也有網友反應無所適從；一位確診的網友則表達，因為地址填錯、中央系統又無法及時更改，造成他無法收到任何政府提供的資源，也造成第一線防疫人員的辛苦。

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