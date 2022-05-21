疫情衝擊「4大慘業」　國民黨團籲政院：紓困補貼助勞工

▲國民黨立法院黨團舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情衝擊觀光旅宿等產業，國民黨立法院黨團21日舉行記者會，呼籲應比照去年紓困計畫，針對中小企業、受衝擊產業、放無薪假的勞工、接案工作者、請假在家照顧小孩的家長們，給予紓困補助，並讓紓困貸款可以展延，協助他們度過疫情難關。

國民黨立法院黨團今天上午舉行「無薪假又創新高，紓困補貼助勞工！」記者會。黨團總召曾銘宗提出呼籲，應比照去年立即為針對受疫情衝擊產業、員工提供紓困計畫，若是屆時需要增加預算，國民黨團也會支持開臨時會來審查預算。

黨團副書記長謝衣鳯表示，去年全台三級警戒期間，無薪假人數創4.4萬高峰，而今年數字雖不若高峰，卻且逐漸增加，此外，今年5月全台確診人數累計102.3萬，民眾更擔心醫療量能不足，無法在確診後得到良好照顧，疫情也衝擊觀光餐旅產業，淪為「4大慘業」，亟需行政院提供紓困，呼籲行政院應針對中小企業、觀光餐旅產業進行紓困，補貼營運、勞工薪資等；她建議，也應該讓中小企業貸款可以展延，提供低利貸款，協助他們度過疫情。

針對預算來源，謝衣鳳說明，紓困振興特別預算現在還有1000多億，此外也可以挪用今年度預算、國營事業基金、行政院第二預備金等。

黨團副書記長吳怡玎表示，許多家長為照顧國小、幼兒園停課的孩子，只能請假、在家上班，因沒有居隔單無法申請防疫補貼，陷入育兒和生計的兩難，現在許多縣市已經陸續宣布停課，呼籲應比照去年經驗，給予每位家長1萬元的家庭照顧津貼、老師協助照顧孩子的津貼等。

黨團副書記長鄭正鈐說，今年5月全台無薪假人數增至1.5萬人，以新竹市為例，今年1月至5月無薪假人數成長1.5倍，顯示勞動部沒有預估到衛福部防疫政策如此無能，導致其預測失準。他說，現也出現企業要求勞工自願請假、自願離職，以此規避支付薪水的狀況，呼籲勞動部應嚴加注意，建議應比照去年紓困計畫，微調補助對象、條件後，提供個人、受影響產業申請紓困貸款。