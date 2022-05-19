　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交給下一棒更好的國家　蘇貞昌：520只是為國打拚為民服務的其中一天

▲▼國發會「2022地方創生論壇」，行政院長蘇貞昌在發言人羅秉成、國發會主委龔明鑫的陪同下，一同參觀地方創生成果展。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文上任將滿6週年，行政院長蘇貞昌19日表示，台灣6年來在國家主權、民眾安全、經濟發展、國民照顧等都備受肯定，在推出多項加薪減稅增福利措施外，也連續4年歲計賸餘破千億。蘇貞昌說，雖然正經歷恢復正常生活前的最後陣痛期，但請行政團隊持續努力。

蘇貞昌表示，明天5月20日是總統蔡英文就職6週年，昨天也和她面對面討論國政，檢討過去、策劃未來，興利除弊。在幾個面向來看，總統曾說，未來要交給下一棒更好的國家，在國家主權、人民安全、經濟發展、國民照顧、成果分享、財政紀律、典章制度等，這6年來有很多的努力，也備受肯定。

蘇貞昌說，520只是行政團隊戰戰兢兢、夜以繼日為國家打拚、為人民服務的其中一天，但在蔡總統上任的這幾年，還是可以清楚看到許多台灣不斷進步、大幅改變的情形，備受國際肯定的好成績。

「值此烏俄戰爭，國際霸權強國輕易入侵鄰國之際，我們與全世界自由民主聯盟夥伴站在一起。」蘇貞昌表示，而許多國家深刻體認到，台灣的安全，也牽動著世界的命運。

蘇貞昌說，在蔡總統的領導下，國家發展方向正確，基礎越來越穩固，我們全力充實國防、積極拓展外交，堅定捍衛國家主權，不只台美關係史上最好，當國際疫情危急之際，台灣主動援助他國關鍵防疫物資，也讓我們自己因「善的循環」而獲益。

蘇貞昌表示，這幾年來，台灣的國際能見度也創下高峰。去年底以來，從亞洲、歐洲、美洲到澳洲，友台、挺台決議，呼聲不斷，各國組團來台訪問交流也比過去更為頻繁。美國總統拜登也簽署法案，要協助台灣重新取得世界衛生組織（WHO）觀察員的身分。

蘇貞昌接著說，當全世界經濟都受到疫情嚴重衝擊，在蔡總統領導、行政團隊與全體國人上下一心努力下，前年的經濟成長率是全世界主要國家中唯一正成長。去年投資率，創下21年新高，出口總值與外銷訂單額度，分別突破4000億及6000億美元，均創下史上新高，且至今已分別連續22個月及25個月正成長。

此外，蔡總統上任後，推動前瞻基礎建設，致力有助國家長治久安的打底工程逐漸顯現成果；經濟成長的果實與國人分享，已連續6年調整基本工資，今年調幅是15年最高。另外，少子女化經費從150億元增加到850億元；長照預算從50億元提高到600多億元。

還有擴大不孕症補助，從原來只有19人申請，至今已有2萬2千多人受惠；育兒津貼，從2500元調高到今年8月的5000元；過去幾十年來做不到的「班班有冷氣」，上個月4月25日已經全國同步啟用；今年9月，還會再啟動「中央廚房大帶小，熱騰騰的午餐準時到」、「班班有網路，生生用平板」。

蘇貞昌接著表示，政府也推出史上最大規模照顧租屋族的政策「擴大租金補貼方案」，投入300億元，來照顧全國近6成、約50萬戶的租屋族，7月就可以開始申請了。

在全力為國人加薪減稅增福利外，政府也嚴守財政紀律，中央政府總決算歲入歲出賸餘已連續4年破千億元，去年賸餘近3千億元，更創下歷年來最高，連還債數1,200億元，也創下20年來新高。

「我們台灣在各方面，也都接連獲得國際評比的肯定，從廉政、民主、自由，到主權評等，都有相當不錯的表現。」蘇貞昌說，這幾年來，在蔡總統的領導下，我們經濟體質更為強韌，經濟成長屢造佳績，在國際上受到許多肯定，拚出許多好成績，也讓我們國人受到更好的照顧。

蘇貞昌表示，3年多來，我們守住非洲豬瘟，2年多來，我們武漢肺炎Covid-19守得最好，獲全世界肯定，雖然我們正經歷恢復正常生活前的最後陣痛期，最關鍵的一役，但請全體行政團隊將過去這些成績，化為繼續前進的動力，為台灣、為國人持續努力，讓台灣持續在世界佔有一席之地。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
富邦產為防疫險叫屈！　發3大聲明了
下班注意！9縣市豪大雨特報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」
視訊看診「病患脫光全裸」　帥醫嚇壞：找錯網站？
「這些學校」至今零確診！　新北堅守「不全面停課」原因曝光
白家綺染疫康復開泳池趴！　「清涼穿搭」身材驚呆網
補助10萬救命錢！　「4對象」可領
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙北停課標準為何不一樣？　兩邊教育局長有溝通過

考選部研議逐步推動性向測驗　納入部分公務人員考試類科

解隔視察車來速！自主管理「禁到人潮擁擠處」　黃珊珊：這裡不算人多

交給下一棒更好的國家　蘇貞昌：520只是為國打拚為民服務的其中一天

富邦防疫保單爭議！黃珊珊：與保戶站在一起　「簽訂合約就要履約」

李秉穎稱「認識較好說話」　柯文哲：他們的醫界跟我的不太一樣？

批朱立倫粗暴徵召　黃光芹7點評：「張善政拔了毛的鳳凰不如雞」

被爆違停還不給開單！徐巧芯回應了　撂狠話要調監視器與員警對質

學甲農工業土地遭填埋大量爐碴　監察院糾正台南市政府

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

雙北停課標準為何不一樣？　兩邊教育局長有溝通過

考選部研議逐步推動性向測驗　納入部分公務人員考試類科

解隔視察車來速！自主管理「禁到人潮擁擠處」　黃珊珊：這裡不算人多

交給下一棒更好的國家　蘇貞昌：520只是為國打拚為民服務的其中一天

富邦防疫保單爭議！黃珊珊：與保戶站在一起　「簽訂合約就要履約」

李秉穎稱「認識較好說話」　柯文哲：他們的醫界跟我的不太一樣？

批朱立倫粗暴徵召　黃光芹7點評：「張善政拔了毛的鳳凰不如雞」

被爆違停還不給開單！徐巧芯回應了　撂狠話要調監視器與員警對質

學甲農工業土地遭填埋大量爐碴　監察院糾正台南市政府

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

軟爛男向妻女討生活費不成「縱火燒屋潑漆」　4大罪狀移送地檢署

泰國公開賽／王子維再打滿三局逆轉勝　61分鐘搶下8強門票

聯盈發高雄鳳山店永久歇業　店家抱歉：沒有陪大家一起撐過疫情

「2房含車位」很稀有　新北哥困惑了！內行揭原因：才不賣你

酒精用了手好乾？8款護手霜比男友還靠得住，呵護出細緻奶油手

高宇杰意外漏接飛球　助總：打得高位移大

芬蘭總理：境內不會有核武和北約基地　加入前若遭襲波蘭願伸援手

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　

弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

雙北停課標準為何不一樣？　兩邊教育局長有溝通過

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

快訊／侯友宜砲轟居隔單亂象　蘇貞昌下令「唐鳳即時或超前解決」

快訊／行政院拍板　滿18歲同性結婚不需經法定代理人同意

快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰預估5月下旬

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

快訊／「0+7」新制上路　蘇貞昌：民調顯示8成民眾支持

快訊／林鶴明批雙北表演　柯文哲：我們講的建議「中央每樣都照抄」

黨中央提名張善政　邱奕勝退出國民黨群組

張善政突襲選桃園　蔡正元10理由力挺

新北早就在做　侯友宜遭酸：事「侯」諸葛

快訊／何時可不戴口罩？衛福部曝時間點「疫情下坡階段才會考慮」

民眾黨公布第六波提名名單　前新竹市長之子、發片歌手入列

陳時中稱「沒篩就沒確診」醫護炸鍋　她心寒：這仗怎麼打？

張善政被徵召參選桃園　韓國瑜昨晚才知道

更多熱門

相關新聞

自主管理期視察車來速　黃：不算人多

自主管理期視察車來速　黃：不算人多

台北市副市長黃珊珊於11日快篩陽性、12日PCR確診，因此展開「7＋7」居家照護，並於19日0時解除7天居家隔離，剩下7天採自主健康管理。黃珊珊解隔首日就到中正紀念堂車來速視察，面對外界質疑自主健康管理期，不該到人潮眾多的場所，黃珊珊認為，「這地方不算人多。」

苗栗+1513　3成回報有誤還找不到人

苗栗+1513　3成回報有誤還找不到人

防疫保單爭議　北市：簽訂合約就要履約

防疫保單爭議　北市：簽訂合約就要履約

救命錢！經部補助10萬元、2天申請3000件　資格方式一次看

救命錢！經部補助10萬元、2天申請3000件　資格方式一次看

即／桃園婦快篩陽吃化痰藥　突倒地送醫不治

即／桃園婦快篩陽吃化痰藥　突倒地送醫不治

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫懶人包紓困紓困4.0

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面