交給下一棒更好的國家　蘇貞昌：520只是為國打拚為民服務的其中一天

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文上任將滿6週年，行政院長蘇貞昌19日表示，台灣6年來在國家主權、民眾安全、經濟發展、國民照顧等都備受肯定，在推出多項加薪減稅增福利措施外，也連續4年歲計賸餘破千億。蘇貞昌說，雖然正經歷恢復正常生活前的最後陣痛期，但請行政團隊持續努力。

蘇貞昌表示，明天5月20日是總統蔡英文就職6週年，昨天也和她面對面討論國政，檢討過去、策劃未來，興利除弊。在幾個面向來看，總統曾說，未來要交給下一棒更好的國家，在國家主權、人民安全、經濟發展、國民照顧、成果分享、財政紀律、典章制度等，這6年來有很多的努力，也備受肯定。

蘇貞昌說，520只是行政團隊戰戰兢兢、夜以繼日為國家打拚、為人民服務的其中一天，但在蔡總統上任的這幾年，還是可以清楚看到許多台灣不斷進步、大幅改變的情形，備受國際肯定的好成績。

「值此烏俄戰爭，國際霸權強國輕易入侵鄰國之際，我們與全世界自由民主聯盟夥伴站在一起。」蘇貞昌表示，而許多國家深刻體認到，台灣的安全，也牽動著世界的命運。

蘇貞昌說，在蔡總統的領導下，國家發展方向正確，基礎越來越穩固，我們全力充實國防、積極拓展外交，堅定捍衛國家主權，不只台美關係史上最好，當國際疫情危急之際，台灣主動援助他國關鍵防疫物資，也讓我們自己因「善的循環」而獲益。

蘇貞昌表示，這幾年來，台灣的國際能見度也創下高峰。去年底以來，從亞洲、歐洲、美洲到澳洲，友台、挺台決議，呼聲不斷，各國組團來台訪問交流也比過去更為頻繁。美國總統拜登也簽署法案，要協助台灣重新取得世界衛生組織（WHO）觀察員的身分。

蘇貞昌接著說，當全世界經濟都受到疫情嚴重衝擊，在蔡總統領導、行政團隊與全體國人上下一心努力下，前年的經濟成長率是全世界主要國家中唯一正成長。去年投資率，創下21年新高，出口總值與外銷訂單額度，分別突破4000億及6000億美元，均創下史上新高，且至今已分別連續22個月及25個月正成長。

此外，蔡總統上任後，推動前瞻基礎建設，致力有助國家長治久安的打底工程逐漸顯現成果；經濟成長的果實與國人分享，已連續6年調整基本工資，今年調幅是15年最高。另外，少子女化經費從150億元增加到850億元；長照預算從50億元提高到600多億元。

還有擴大不孕症補助，從原來只有19人申請，至今已有2萬2千多人受惠；育兒津貼，從2500元調高到今年8月的5000元；過去幾十年來做不到的「班班有冷氣」，上個月4月25日已經全國同步啟用；今年9月，還會再啟動「中央廚房大帶小，熱騰騰的午餐準時到」、「班班有網路，生生用平板」。

蘇貞昌接著表示，政府也推出史上最大規模照顧租屋族的政策「擴大租金補貼方案」，投入300億元，來照顧全國近6成、約50萬戶的租屋族，7月就可以開始申請了。

在全力為國人加薪減稅增福利外，政府也嚴守財政紀律，中央政府總決算歲入歲出賸餘已連續4年破千億元，去年賸餘近3千億元，更創下歷年來最高，連還債數1,200億元，也創下20年來新高。

「我們台灣在各方面，也都接連獲得國際評比的肯定，從廉政、民主、自由，到主權評等，都有相當不錯的表現。」蘇貞昌說，這幾年來，在蔡總統的領導下，我們經濟體質更為強韌，經濟成長屢造佳績，在國際上受到許多肯定，拚出許多好成績，也讓我們國人受到更好的照顧。

蘇貞昌表示，3年多來，我們守住非洲豬瘟，2年多來，我們武漢肺炎Covid-19守得最好，獲全世界肯定，雖然我們正經歷恢復正常生活前的最後陣痛期，最關鍵的一役，但請全體行政團隊將過去這些成績，化為繼續前進的動力，為台灣、為國人持續努力，讓台灣持續在世界佔有一席之地。