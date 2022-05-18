疫情高峰將至！蔣萬安3問指揮中心：各種亂象突顯沒做好準備

▲國民黨立委蔣萬安受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

本土疫情今（18）日突破八萬例，重症及死亡率也持續攀升。立法委員蔣萬安今在衛環委員會質詢時向中央流行疫情指揮中心提出3點提問，第一、PCR人潮續塞急診，指揮中心何時提出解決方案？第二、口服藥投藥時間過慢，恐錯過黃金治療期，如何改善？第三、兼顧學生健康及受教權，國中以下是否改採視訊上課？

蔣萬安指出，許多專家都提出預警，台灣即將在五月下旬迎來疫情高峰，但包含PCR的篩檢量能、口服藥投藥時間過於冗長，以及校園防疫的各種亂象，一再突顯政府並未做好充足準備，當疫情洪峰來襲，恐將更難對抗。

針對PCR人潮續塞急診，蔣萬安提問，PCR量能不足最大的問題就是民眾必須在急診或篩檢站外排隊等待，恐怕將危及醫療量能。一個星期前，指揮官陳時中就承諾會盡快解決這個問題，但一個星期過去，急診室外依然大排長龍，請問解決方案在哪裡？

蔣萬安提到，PCR量能不足，造成醫院急診資源被至排擠，也直接影響到確診民眾拿取口服藥的時間。許多民眾光是等待PCR結果就要3到4天，再加上視訊診療開處方箋、請藥局送藥，整個流程可能要一個星期，早已錯過5天的黃金治療期。舒緩PCR量能不足問題、加速藥物配給時間，才能有效抑制中重症和死亡比率，讓民眾及時獲得醫療協助。指揮中心是否能研議朝向全面改採快篩陽性視同確診的做法，並訂出具體時程？

至於校園疫情仍繼續燃燒，許多學生無法兼顧健康及受教權，蔣萬安說，目前6-11歲的兒童接種疫苗的比例只有2%，而12-17歲青少年尚未開放接種第二劑，許多家長都很擔心，疫情高峰下，孩子在學校會暴露於染疫的風險中。他呼籲，應該讓國中以下各級學校，全面改為居家視訊上課，避過疫情高峰期，讓孩子能在健康無虞的環境下學習，家長也能安心，請指揮中心盡快與教育部研議評估。