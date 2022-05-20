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疫情衝擊經濟！蔣萬安提3補貼　籲政府：速推「紓困6.0」

▲▼ 疫情衝擊經濟！蔣萬安提3紓困　籲政府：速推「紓困6.0」 。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲疫情衝擊經濟！蔣萬安提3紓困。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者崔至雲／台北報導

疫情快速擴散，本土個案突破百萬大關。國民黨立委蔣萬安在臉書上指出，這波疫情的影響規模，已遠遠大於去年三級警戒期間，呼籲政府應面對接下來與民生最相關的紓困，務必盡早盤點資源、預做準備，提出「紓困6.0」方案。

蔣萬安在講臉書上建議，「勞工紓困措施比照去年續辦」，去年勞動部曾針對「自營作業者」提供生活補貼，並提出勞工紓困貸款等紓困措施；他在衛環委員會質詢時也詢問勞動部長許銘春，這些措施是否會比照繼續辦理？但許銘春竟稱「目前還沒有做具體討論」。

蔣萬安說，今年疫情影響範圍廣、時間更長，受衝擊的勞工也更多，身為主管機關的勞動部責無旁貸，他要求勞動部，不該只提出「建議」，而是更積極替勞工朋友向行政院爭取紓困預算。

針對家長請無薪「防疫照顧假」，蔣萬安建議，應請領「生活津貼」補助，為降低校園群聚風險，各縣市高中以下學校陸續暫停實體課程，但有不少家長反應，請防疫照顧假公司可不支薪，讓爸爸媽媽陷入「請假顧小孩」 or 「上班維持生計」的兩難中。他認為，民眾配合防疫，政府也應該編列預算，提供生活津貼補助，讓家長能無後顧之憂，安心在家照顧孩子。

蔣萬安最後也針對產業紓困提出建議，這波疫情，讓許多餐廳的業績幾乎砍半，旅行社、健身房也因為「三劑令」受創嚴重，不只業者苦哈哈，相關產業的勞工生計也直接受到無薪假衝擊。政府應參考「紓困4.0」作法，提供各產業營運補貼、薪資補貼，協助受創產業渡過疫情難關。

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