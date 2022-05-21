自打臉！藍營青年張煥霖曾宣示「不脫黨」　6月投靠黃珊珊

▲張煥霖曾發表「不脫黨參選」宣言。（圖／翻攝張煥霖臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨青年軍張煥霖，原本預定要參選港湖區台北市議員，最後該區仍由前立委李彥秀回鍋參選，傳出張煥霖因此與國民黨立委蔣萬安說好，加入其團隊擔任隨行助理。不過，今日卻傳出，他已與蔣萬安競爭對手台北市副市長黃珊珊談妥，將加入黃珊珊的競選團隊。

張煥霖原先表態想參選港湖區市議員，並4月時發表「不脫黨參選宣言」，宣示堅定支持國民黨的立場。他強調，這陣子國民黨雖然面臨到許多風雨，但守護中華民國、為台灣打拼一直都是國民黨永久不變的核心價值，「我是張煥霖，我與黨內此次參選的夥伴們合作，一同加入不脫黨參選宣言，堅守國民黨核心價值」。

深耕港湖多年的李彥秀隨即表態參選，當時張煥霖也掛出「彥秀阿姨就繼續拚立委吧！把議員的機會留給我們年輕人，張煥霖拜託妳」的看板，希望能保有這個機會，最後為顧全大局仍忍痛主動退選。

台北市黨部主委黃呂錦茹月初時曾表示，張煥霖於5月9日正式上工，加入蔣萬安的競選團隊，「還不確定張煥霖是不是發言人，不過他一定會進入競選團隊」。但根據報導，目前張煥霖已與黃珊珊談妥，將於6月1日加入黃珊珊的競選團隊。此舉也形同自打臉「不脫黨參選」宣言。