竹縣+2472！民眾等不到通知書　衛生局教戰：這途徑比較快

▲新竹縣今日新增2472名確診病例。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今（21日）新增2472例COVID-19確診病例，分別為1276名男性、1196名女性，其中12歲以下315名、65歲以上162名，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占77%。25日起陸續施打兒童、青少年BNT疫苗，國小以校園集中場地分流，滿5歲及6歲幼生，可由家長陪同至本縣合約醫療院所預約接種。

衛生局表示，今日確診案例中症狀仍以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，無症狀者有2440名，約佔99%，其他目前多以輕症表現，患者均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離513人、居家照護14476人。

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由於許多民眾反映已經在「健保快易通」APP收到PCR陽性通知，也在APP上自主回報，卻未收到隔離通知書。衛生局指出，「健保快易通」的回傳系統必須先回報到中央傳染病系統，經資料處理後再傳送通知，但系統資料量龐大，會導致通報系統延遲，抑或是民眾留存醫院的聯絡電話錯誤、格式不對，也會導致中央傳染病系統無法自動發送簡訊。

衛生局提醒，PCR採檢陽性的民眾在收到通知後請稍加等候，衛生福利部疾病管制署會以門號「0911-514-588」發送簡訊到民眾採檢時留下的手機門號，再請民眾經由簡訊提供的連結自主回報，經由此途徑回報，可以較快速收到隔離通知書。

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