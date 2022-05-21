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快訊／不降反升！台中逼近8千例　盧秀燕：低收入戶快篩補助5百

▲台中逼近8000例，盧秀燕宣布：低收入戶快篩試劑補助500元。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲台中逼近8000例，盧秀燕宣布：低收入戶快篩試劑補助500元。（圖／翻攝盧秀燕臉書，下同）

記者游瓊華／台中報導

全國今（21）日新增8萬4587例本土個案，比昨天減少，但台中市卻不降反升，今天單日新增7989例本土個案，逼近8000例。市長盧秀燕今日於防疫記者會表示，有鑑於疫情持續攀升，購買快篩劑對部分家庭而言是一筆額外負擔，台中市「溫暖助防疫」，即日起推出台中市低收入戶快篩試劑補助金措施，將提供2萬戶低收入戶每戶500元，相當於補助5劑快篩試劑費用，款項會自動匯入戶頭。

針對新冠肺炎每天確診數持續攀升，盧秀燕表示，快篩試劑用量非常大，對部分家庭來說，快篩試劑費用是一筆額外負擔；對此，市府推出台中市低收入戶快篩試劑補助金措施，符合資格的民眾不需要申請，款項會自動匯入戶頭，補助對象為社會局111年核定的低收入戶，共有1萬9626戶，每戶500元，等於5劑快篩試劑的費用，總經費約1000萬元，希望減輕低收入戶負擔。

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▲台中逼近8000例，盧秀燕宣布：低收入戶快篩試劑補助500元。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

目前台中市和平區累積有140位民眾確診，當中路途最遙遠的大梨山地區也有19位民眾確診，盧秀燕表示，她特別拜託立法委員江啟臣、高金素梅、孔文吉、鄭天財等人幫忙，委員們也拜訪衛福部長陳時中，為偏遠地區、原鄉爭取納入「快篩陽視同確診」的政策，今日中央已宣布原住民族及離島地區居民納入「快篩陽視同確診」，台中市和平區也適用。

盧秀燕重申，過去在中央政策宣布前，市府已提早啟動「照護和平計畫」，除了請託立委向中央發聲外，市府也準備足量的快篩試劑、PCR試劑與相關藥物送上和平，今天中午梨山衛生所已經為快篩陽民眾進行PCR篩檢，「快篩陽視同確診」上路後，和平區確診民眾能就近到衛生所問診、給藥，即時處置、即時照護。

此外，台中市「大型PCR給藥得來速」今天第二天營運，市府和台中榮總合作，持續在中央公園站增派設備人力支援及優化流程。盧秀燕表示，總計今日從上午9時至中午止，中央公園「大型PCR給藥得來速」共篩檢人數466人、診療280人；童綜合站共篩檢438人、診療424人。

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