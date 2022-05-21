全台確診地圖曝光！羅一鈞分析「關鍵2天」：將過高峰的可能性

▲今年統計至今，本土已有121萬人染疫。（圖／翻攝疾管署本土病例地理分布）



網搜小組／劉維榛報導

今（21）日本土再燒8萬4587例，其中雙北市、桃園確診數破萬。不過近兩天疫情有下滑趨勢，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，若中南部沒有增加太多，北部與東部有下降，整體疫情就有可能降溫，也就是「將過高峰的可能性」，而關鍵就在此假日，「預估周末以後才看得到趨勢。」

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有121萬3525人染疫，其中新北佔41萬4069人、北市佔19萬258人、桃園佔17萬9186人。

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不過觀察近四天確診數（如下），19日衝到9字頭後，接著20與21日都是呈現下滑狀態，且21日確診數比18日還低了一些。

►5月18日：85310例

►5月19日：90331例

►5月20日：85720例

►5月21日：84587例

疫情似有平緩趨勢，指揮官陳時中表示，觀察這段時間，的確沒有暴衝式的成長，疫情目前控制得宜。不過是否已達高峰，還有待觀察，但他也直言，「 以現在8、9萬到10萬做為高點來看，疫情恐怕會拖得較長；若到12、13萬，一時間壓力會比較大，但疫情時間相對短。」

陳時中也指出，觀察南北兩端Omicron疫情，出現平穩下降的趨勢，但中部卻有微幅成長。另外羅一鈞也分析，拿這兩天跟前一天相比，疫情比較早開始的雙北、基隆、花蓮「是以持平緩降來演進」，但疫情比較晚發生的地區，中南部則是持平或緩升。

羅一鈞表示，目前疫情仍要日後控制狀況來判定，若中南部沒有增加太多，北部東部又可以控制下降，整體疫情就有可能降溫，也就是「將過高峰的可能性，預估周末以後才看得到趨勢。」

▲羅一鈞認為本周末可觀察出疫情是否過高峰。（圖／ETtoday新聞雲直播）



今日個案分布為新北市23346例、台北市10590例、桃園市10453例、台中市7989例、高雄市7646例、台南市4609例、彰化縣2808例、新竹縣2472例、屏東縣2265例、宜蘭縣2019例、基隆市1757例、苗栗縣1601例、新竹市1575例、花蓮縣1219例，雲林縣1128例、南投縣924例、嘉義縣780例、台東縣576例、嘉義市505例、澎湖縣184例、金門縣135例、連江縣6例。

依據指揮中心提供資料，5/21病例增加的縣市有台中、彰化、苗栗、雲林、南投與嘉義縣、嘉義市。增幅最大的為嘉義市、南投縣與苗栗縣，分別增加了38%、26.6%與24.9％。

▼近兩日各縣市確診公布數增減。（圖／指揮中心提供）

