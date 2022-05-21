疫情洪峰到！北市幼兒園5223位師生確診　23日起停課5天

記者陳家祥／台北報導

因應下週疫情洪峰期到來，台北市各公私立幼兒園自5月23日起到27日止，停止5天實體課程，啟動幼兒非同步及同步遠距學習。若家長無法照顧，幼兒園應安排基本照顧；私立幼兒園得向市府申請紓困補貼，每生上限1000元。5月28日之後將視疫情滾動修正。

台北市副市長蔡炳坤說，根據統計，台北市公私立幼兒園到20日為止，已經有5223位師生確診，導致多園、多班停課，接下來要面對疫情洪峰，也為了避免幼兒園疫情持續擴大，台北市公私立幼兒園從5月23日到27日，實施防疫停課，並啟動遠距教學。

蔡炳坤指出，台北市提出3個配套措施：第一，為了能進行遠距教學，台北市學前教育資源網的親子樂學區，包括幼兒居家成長套餐、幼兒成長閱力以及幼兒園親子居家關懷指引，台北市酷課雲在幼兒教育專區、停課不停學專區，將近有100部影片提供小朋友收看。

蔡炳坤表示，第二，停課期間，公私立幼兒園對於家長仍然因工作需求而必需送託，需提供到園基本照顧服務；第三，為顧及私立幼兒園的營運能量，針對停課一週需要退還家長的午餐費、點心費等，台北市政府補助每生每周上限1000元的紓困金，由園所檢具退費證明申請補助。

最後，蔡炳坤也提醒，停課期間仍然讓小朋友有穩定的作息，並做好自主健康管理。