確診無敵星星vs.3劑疫苗「誰更強？」　羅一鈞解答

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前提到「已經確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星三個月，具有一定程度的免疫力」一番言論也引發熱議。有醫師認為，若僅打兩劑疫苗後確診的抗體效期短，康復後三個月還是建議施打追加劑。而羅一鈞今也再度解釋，其實兩者的效果相當。

對於「無敵星星」的論點，羅一鈞強調，並非鼓勵民眾涉險染疫，只是提醒在大環境下難以避免，如果打過疫苗的話，可能會比先前獲得更多的保護力。不過有醫師表示，假設是打兩劑的民眾染疫，抗體效力只有3個月，疫苗抗體效力則有6個月。兩者的比較，羅一鈞今在記者會上指出，這個答案見仁見智，因為每個人的免疫力的確有可能不同。

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羅一鈞說，有些人染疫後保護力較強、較持久，但也有人可能感染輕微，抗體較低甚至不一定驗得到，確實有不同反應。他指出，在打疫苗部分，以一般人的情況來看，三劑疫苗的持續效果不錯，專家目前討論也認定2劑疫苗後確診跟打三劑疫苗的效果可當成是相當的。

羅一鈞舉例，這部分在目前政策制定上也已經宣布，過去有公布過某些場所需打三劑疫苗，但若是施打兩劑者染疫，事實上也同樣可以進入相關場域。他指出，只要出示兩劑疫苗證明及確診解隔離證明就能比照三劑疫苗的資格，因此政策面跟專業面兩者都視為相同。

不過羅一鈞也認為，學術上有些研究看起來打疫苗較久或較好，後續還是要觀察更多研究比較。