　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診無敵星星vs.3劑疫苗「誰更強？」　羅一鈞解答

▲▼指揮中心5/21記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前提到「已經確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星三個月，具有一定程度的免疫力」一番言論也引發熱議。有醫師認為，若僅打兩劑疫苗後確診的抗體效期短，康復後三個月還是建議施打追加劑。而羅一鈞今也再度解釋，其實兩者的效果相當。

對於「無敵星星」的論點，羅一鈞強調，並非鼓勵民眾涉險染疫，只是提醒在大環境下難以避免，如果打過疫苗的話，可能會比先前獲得更多的保護力。不過有醫師表示，假設是打兩劑的民眾染疫，抗體效力只有3個月，疫苗抗體效力則有6個月。兩者的比較，羅一鈞今在記者會上指出，這個答案見仁見智，因為每個人的免疫力的確有可能不同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞說，有些人染疫後保護力較強、較持久，但也有人可能感染輕微，抗體較低甚至不一定驗得到，確實有不同反應。他指出，在打疫苗部分，以一般人的情況來看，三劑疫苗的持續效果不錯，專家目前討論也認定2劑疫苗後確診跟打三劑疫苗的效果可當成是相當的。

羅一鈞舉例，這部分在目前政策制定上也已經宣布，過去有公布過某些場所需打三劑疫苗，但若是施打兩劑者染疫，事實上也同樣可以進入相關場域。他指出，只要出示兩劑疫苗證明及確診解隔離證明就能比照三劑疫苗的資格，因此政策面跟專業面兩者都視為相同。

不過羅一鈞也認為，學術上有些研究看起來打疫苗較久或較好，後續還是要觀察更多研究比較。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
華視又出包了！　字幕驚見「亂碼火星文」
叫兒子「別帶男人回來結婚！」　台科大畢典致詞爆歧視
顏清標三弟肝癌病逝！5症狀小心了　醫勸：4類人快檢查
確診無敵星星vs.3劑疫苗「誰更強？」　羅一鈞解答
快訊／美韓聯合聲明「點名台灣」　內容曝光
「眾量級」家寧遇嚴重車禍！　Andy緊急到場
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「極度輕早產兒」徒步跟隨粉紅超跑　千人見手寫祈福板感動力挺

台東+576！群聚傳染收斂...2監所增3例　學生累計1215人確診

叫兒子「別帶黑色男人回來結婚」　台科大畢典嘉賓致詞爆歧視

歐美多國爆「猴痘」　莊人祥：台灣有能力可驗！尚無疑似病例通報

南投+924！2千人假日衝接種站　1中症孕婦順產母子均安

基隆5／22增設疫苗集中施打站　林右昌：65歲↑贈500元禮券

苗栗+1601！學校下周停課　兒童BNT校園注射延至5／30開始

醫遇棘手病患「耗費半小時」！籲先視訊看診　點名4狀況再掛急診

白沙屯媽祖進香　業者大方捐萬份隨身消毒包助防疫

基隆+1757！6歲以下幼童增122人確診　2560人居隔51班停課

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

阿金慵懶休息突被襲擊！　毛卡掃地機器人媽神救援

林秀香想色色了！　性慾爆發狂磨蹭「歐巴想去你家」

「極度輕早產兒」徒步跟隨粉紅超跑　千人見手寫祈福板感動力挺

台東+576！群聚傳染收斂...2監所增3例　學生累計1215人確診

叫兒子「別帶黑色男人回來結婚」　台科大畢典嘉賓致詞爆歧視

歐美多國爆「猴痘」　莊人祥：台灣有能力可驗！尚無疑似病例通報

南投+924！2千人假日衝接種站　1中症孕婦順產母子均安

基隆5／22增設疫苗集中施打站　林右昌：65歲↑贈500元禮券

苗栗+1601！學校下周停課　兒童BNT校園注射延至5／30開始

醫遇棘手病患「耗費半小時」！籲先視訊看診　點名4狀況再掛急診

白沙屯媽祖進香　業者大方捐萬份隨身消毒包助防疫

基隆+1757！6歲以下幼童增122人確診　2560人居隔51班停課

「搖搖搖～搖到外婆橋」嬤天天抱在腿上唱歌　她傻：當初誰說怕貓

華視又出包了！　字幕驚見「亂碼火星文」下秒標題全消失

「知道媽媽在哪裡」誘騙鄰居弱智女　放A片亂摸胸...變態狼下場曝

「極度輕早產兒」徒步跟隨粉紅超跑　千人見手寫祈福板感動力挺

小菜無限續！高雄專人代烤正統韓式烤肉　套餐含肉、煎餅和大醬湯

陸「原地靜止」大風吹！　天津22日起全員核酸檢測

見媽媽癱坐地上昏睡　暖柴「八字眉下垂」超擔心：妳沒事吧

WHA明天登場　「台灣藍鵲」現身日內瓦街頭

李凱威歸隊好興奮　拿莫伊漾沒想過會2條線

台東+576！群聚傳染收斂...2監所增3例　學生累計1215人確診

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

自然感染＝打完疫苗？醫給答案

50元↓哪款泡麵最神？鄉民推「1品牌」

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

雨彈來襲　氣象局發布3縣市大雨特報

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

更多熱門

相關新聞

確診地圖曝！羅一鈞分析「關鍵2天」將過高峰可能性

確診地圖曝！羅一鈞分析「關鍵2天」將過高峰可能性

今（21）日本土再燒8萬4587例，其中雙北市、桃園確診數破萬。不過近兩天疫情有下滑趨勢，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，若中南部沒有增加太多，北部與東部有下降，整體疫情就有可能降溫，也就是「將過高峰的可能性」，而關鍵就在此假日，「預估周末以後才看得到趨勢。」

疫情洪峰到！北市幼兒園23日起停課5天

疫情洪峰到！北市幼兒園23日起停課5天

即／台中逼近8千例　低收入戶快篩補助5百

即／台中逼近8千例　低收入戶快篩補助5百

疫苗加感染有綜合免疫力？柯文哲：戰略講清楚就好

疫苗加感染有綜合免疫力？柯文哲：戰略講清楚就好

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染新冠疫苗羅一鈞確診無敵星星

讀者迴響

熱門新聞

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

唐治平重回八點檔突被消失！

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

苗栗教養院深夜求救賈永婕！

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

眾量級家寧出車禍！

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面