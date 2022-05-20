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台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

▲台大金山分院推廣預立醫囑週年 守護長輩感受生命愛與尊嚴。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲台大金山分院推廣預立醫囑週年，守護長輩感受生命愛與尊嚴。台大金山分院張志豪院長（左1）（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

《病人自主權利法》在2019年1月6日正式上路，如今已經推行三週年，時值北海岸金山醫院推廣預立醫囑（ACP）週年，臺大金山分院在台北市南波扶輪社等支持下，於今（20日）上午辦理預立醫療照護諮商實務與法律研討會，會中邀請推動病人自主權利法的立法院榮譽顧問、病人自主研究中心楊玉欣執行長、黃三榮資深律師、羅東博愛醫院社區醫學部張賢政主任、金山分院家庭醫學科黃士哲醫師及護理部劉旭華護理長共同分享臨床實務經驗展開討論。

台大金山分院張志豪院長指出，《病人自主權利法》是臺灣第一部以病人為主體的醫療法規，預立醫療照護諮商（Advance Care Planning，簡稱：ACP）的服務對象為生命末期病人、不可逆轉昏迷者、永久植物人及重度失智或其他經政府公告重症之病患，而意願者本人，可協同二等親內家屬或醫療委任代理人透過預立醫療服務，事先決定本人的醫療方式，商討特定臨床條件下，接受或拒絕維持生命治療或人工營養及流體餵養之選項，達到尊重病患自主權及生命末期的醫療目標。

▲台大金山分院推廣預立醫囑週年 守護長輩感受生命愛與尊嚴。（圖／台大醫院金山分院提供）

張志豪院長表示，如今ACP在北海岸在金山分院推動實行下已屆一年，因應高齡化的社區現狀，在台北市南波扶輪社的鼎力協助下，本日邀請各界專家，藉由實務與法律研討會的進行達到優化醫療照護、政策推廣，提升北海岸民眾安寧照護品質，以求落實尊嚴善終的目的。

張志豪院長與會引言指出，感謝南波扶輪社、南方扶輪社、南英扶輪社及南門扶輪社的支持和現場來賓的研討分享，病人自主參加預立醫療照護諮商，在保障民眾善終權之觀念下，醫者心心念念希望的是讓病患在生命的最後一段路程，感受到生命的愛和尊重，這也是我們醫者父母心的體現。

病人自主研究中心楊玉欣執行長在會中更提及推動立法的目標及期盼，優化病人自主權，更翻轉對生死話題的忌諱，讓人人都活得更好更有尊嚴，也同時為超高齡社會的到來做好準備。

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