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苗栗+1601！學校下周停課　兒童BNT校園注射延至5／30開始

▲０５２１苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

▲苗栗縣今日新增1601例確診。（圖／苗栗縣府提供，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣今(21日)新增確診1,601例。下周兒童BNT疫苗開打在即，受到「高中以下學校停課一周」影響，選擇校園施打的孩子將延後到5月30日之後，未來校園接種可能有莫德納和BNT並行接種的情形，學校與醫療團隊將依時間分流方式安排，請家長提醒孩童務必配合學校引導接種疫苗。

衛生局表示，原預計5月25日起規劃5歲至11歲兒童施打小兒BNT疫苗，選擇校園內集中施打者，受到停課影響，施打排程將延後到5月30日之後，若選擇自行前往則不受影響，可依預約時程前往即可。12-17歲青少年BNT疫苗將視中央配撥疫苗情形另行規畫公告。

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▲０５２１苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

▲確診分布情況。

因疫情嚴峻，衛生單位量能緊繃，導致許多民眾無法在一時之間收到隔離通知書，衛生局也建議，民眾可先運用「健保快易通APP」、「數位新冠病毒健康證明」的PCR陽性檢測結果，作為請假證明，並非一定要隔離通知書；倘若無法證明，也可在請假結束後30日內補提隔離通知書即可。

▲０５２１苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

▲▼疫苗接踵訊息。

▲０５２１苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

中央研發數位證明平台將於5月25上線增加「接觸者隔離證明」，供未開立電子、紙本隔離通知書者使用。請民眾收到自主疫調簡訊，務必進行填寫且填報正確，才能儘快拿到隔離通知書。衛生局也呼籲雇主，應予受理協助完成請假手續，勞雇雙方如因請假證明事項有所爭議，可洽勞工及青年發展處勞資關係科。

同時重申，依據傳染病防治法第43條第2項，確診民眾收到簡訊後，若未按規定填寫疫調單，或是提供錯誤、不實資訊及隱匿訊息等違規，可依法裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，請民眾務必確實配合。

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