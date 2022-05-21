基隆+1757！6歲以下幼童增122人確診　2560人居隔51班停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心21日公布國內本土病例新增8萬4587例，其中基隆新增1757例。市長林右昌表示，在這1757例中，其中女性977人、男性則有780人；若以年齡別區分25-34歲最多，有328人占比18.67%，35-44歲次之，有284人占比16.16%，至於75歲以上的長者有73人、65-74歲有145人、6歲以下有122人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計2560人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢897人，今天早上共計篩檢483人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬2652人次。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治188人、空床47床，空床率20%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症53名、中症28名、輕症46名；部立基隆醫院，重症2名、中症38名、輕症8名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院，輕症4名。

林右昌說，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估5萬7790人，利用快速通道的有1萬6222人，有2萬4581人完成健康條件審核，符合資格已派案1萬9214人，另有5367人條件不符合。至於全市高中以下校園停課資訊，部分班級停課的學校，包括國小15校及幼兒園12校，共計27校、51班。

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