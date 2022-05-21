屏東縣+2265！屏東市、東港鎮確診最多　BNT疫苗民眾詢問度高

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣21日新增2265例本土確診個案，縣府在屏東火車站開設莫德納疫苗速打站，6歲以上就可以施打，一個上午共施打342人；縣府表示，有許多民眾期待BNT疫苗，詢問度相當高，不只是5-17歲的幼童及青少年，還有不少是為家中長輩詢問，縣府視中央疫苗撥補進度已規劃開打時程，民眾可至縣府衛生局網站查詢相關資訊。

隨著疫情升溫，民眾對疫苗的關注度也提升，衛生局連日接到不少詢問電話，其中以BNT的詢問度最高。衛生局表示，成人劑型BNT疫苗已撥配到各合約院所，民眾可至衛生局官網查詢各合約院所施打期程；兒童BNT疫苗將於5月24到位，縣府預計5-11歲兒童BNT疫苗校園施打作業自5月30日展開，學校已發出接種須知及評估意願書，縣府請家長詳閱相關注意事項。

另縣府於5月25日起，在北中南分別由寶建醫院、高榮屏東分院、恆春旅遊醫院、輔英醫院等四家醫院開設5-11歲兒童BNT疫苗門診；26、27、28日全縣33鄉鎮(市)加開5-11歲兒童疫苗門診，也提供BNT疫苗，民眾可以就近洽詢各衛生所施打。

縣府統計截至5月21日，居家隔離現管人數3481人，今日解隔1816人；居家照護累計13836人，解除8264人，現管5572人。全縣部分班級暫停實體課程校數有95校226班。

2265名確診者鄉鎮區域分布：屏東市569案，潮州鎮139案，東港鎮230案，恆春鎮70案，萬丹鄉140案，長治鄉80案，九如鄉57案，麟洛鄉33案，里港鄉43案，高樹鄉23案，鹽埔鄉72案，內埔鄉158案、萬巒鄉36案，竹田鄉25案，新埤鄉5案，枋寮鄉41案，新園鄉160案，崁頂鄉22案，林邊鄉46案，南州鄉21案，佳冬鄉41案，琉球鄉17案，滿州鄉13案，車城鄉14案，枋山鄉9案，三地門鄉24案，瑪家鄉39案，霧台鄉10案，泰武鄉36案，來義鄉33案，春日鄉33案，獅子鄉14案，牡丹鄉12案。