烏克蘭親俄首長：赫爾松將「併入俄羅斯」　數周內開放申請俄國籍

▲陷入俄羅斯控制的烏克蘭南部赫爾松（Kherson）民眾於4月27日走上街頭抗議，手持烏克蘭國旗表達訴求。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭已滿85天，位於烏克蘭南部黑海沿岸的赫爾松（Kherson）地區3月初即陷入俄軍控制，還傳出地方官員、倡議者遭到綁架。如今，由俄方扶植的新任地方首長宣布，赫爾松近日將併入俄羅斯，很快會成為俄國領土的一部分。官員更補充，未來幾周局勢穩定後，將開放居民申請俄國國籍。

根據英國BBC報導，俄羅斯軍隊於3初控制赫爾松不久，就曾傳出綁架當地烏克蘭政府官員。由俄軍任命的新州長薩爾多（Volodymyr Saldo）於20日在Telegram上表示，「這裡將成為俄羅斯聯邦的赫爾松州」。

▲赫爾松示威民眾遭以催淚瓦斯驅離。（圖／路透）



薩爾多的副手斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）也發文表示，等到未來幾周局勢穩定之後，赫爾松居民就可以申請俄羅斯國籍。不過，目前俄羅斯聯邦政府尚未證實即將併吞這個烏克蘭南部港市。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）5月曾表示，赫爾松的未來將取決於居民的意願。

▲緊急救難人員協助在示威中受傷的赫爾松民眾。（圖／路透）

烏克蘭官員過去多次警吿，莫斯科政府正在計劃於赫爾松等被佔領地區舉行虛假的獨立公投。另一個南部港市馬力波也傳出類似消息，流亡在外的市長顧問安德里尤先科（Petro Andryushchenko）透露，莫斯科計畫在馬力波舉辦一場「入俄公投」。

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