　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳李根大尉將返回南韓！　烏克蘭傭兵團證實：回國接受復健治療

▲▼南韓78萬網紅李根大尉（이근대위）前往烏克蘭作戰後首度接受韓媒訪問。（圖／翻攝自韓網、李根大尉IG）

▲李根大尉在指揮特殊偵察任務時受傷，傳將返回南韓接受復健。（圖／翻攝自韓網、李根大尉IG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓知名網紅「李根大尉」（이근대위）作戰經驗豐富，曾遠赴索馬利海海域作戰，還曾以海軍特戰隊大尉之姿退伍，在俄烏戰爭爆發後更遠赴烏克蘭協助作戰。日前傳出李根在指揮一場特殊偵察任務時負傷，烏克蘭國際傭兵團在官方社群證實，李根短期內將返回南韓接受復健等治療。

根據韓媒《中央日報》，烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）於當地時間19日在官方Instagram上發文表示，「我們的兄弟和好友，李根大尉（@rokseal）在戰場上受傷了。他接受了烏克蘭陸軍醫療服務部門的治療，不過他將回國（南韓）接受復健治療。」

不過文中也向烏克蘭人民與各界粉絲承諾，返回南韓後的李根並不會一去不復返，內文祈禱李根能夠早日康復，「李根不會一去不回，他將很快返回戰場、恢復工作，並再次保衛烏克蘭人民。李根，謝謝您的協助。我們期待著您重返我們的行列。」

據悉，李根大尉的YouTube頻道「ROKSEAL」管理者曾透過社群平台發文表示，李根在烏克蘭南部指揮一場特殊偵察任務時受傷；李根本人也曾於14日接受當地媒體《新烏克蘭之聲》（nv.ua）專訪時坦承，在最後作戰時受傷，被送往軍醫院接受幾天治療。

李根透露擔憂回到南韓後會遭到南韓法律懲罰，「韓國法律實在太奇怪，我若回到母國（南韓），就會因為參戰而在機場被公然逮捕。因此我希望能從烏克蘭政府獲得請願信函，期盼能在法庭上發揮效力。」

►李根大尉住院中首發聲　堅持「打贏才回國」！盼烏政府幫他這件事

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
快訊／徐巧芯道歉了！　呱吉還原始末
LIVE／賈永婕再出手救嬰幼兒　20縣市遠距教學一次看
反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！　清純模樣被挖出
賈永婕出手！　一聽需求心碎了：先進台灣吧
快訊／「鋼管辣女警」道歉了！　遭爆上班拍抖音IG照全刪除
普丁慘了！　專家曝「2情況」將引爆政變
快訊／20縣市高中以下停實體課！　各縣市做法一次看
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

研究：Omicron在物體表面可存活更久　附著「1材質」至少能活10天

路透：美擬提供先進反艦飛彈給烏軍　助突破俄羅斯黑海艦隊封鎖

傳李根大尉將返回南韓！　烏克蘭傭兵團證實：回國接受復健治療

屠殺畫面曝光！男帶弓箭和獵刀闖超市　「把老人當動物射殺」5死　

南韓煉油廠大爆炸「1死9傷」　恐怖畫面曝！10公里外民宅都在晃

50年嗑3.2萬個大麥克！狂粉天天麥當勞報到　要吃到過世那天

散步跌倒！樹枝離奇插進大腦　男「左眼球被刺穿」永久性失明

普丁慘了！俄情報官傳已知俄軍戰敗　專家曝「2情況」將引爆政變

拜登搭空軍一號啟程訪韓！參訪三星半導體廠　明將會南韓新總統

巨乳正妹IG被封鎖　自曝和Meta員工「多次做愛」成功奪回帳號

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

研究：Omicron在物體表面可存活更久　附著「1材質」至少能活10天

路透：美擬提供先進反艦飛彈給烏軍　助突破俄羅斯黑海艦隊封鎖

傳李根大尉將返回南韓！　烏克蘭傭兵團證實：回國接受復健治療

屠殺畫面曝光！男帶弓箭和獵刀闖超市　「把老人當動物射殺」5死　

南韓煉油廠大爆炸「1死9傷」　恐怖畫面曝！10公里外民宅都在晃

50年嗑3.2萬個大麥克！狂粉天天麥當勞報到　要吃到過世那天

散步跌倒！樹枝離奇插進大腦　男「左眼球被刺穿」永久性失明

普丁慘了！俄情報官傳已知俄軍戰敗　專家曝「2情況」將引爆政變

拜登搭空軍一號啟程訪韓！參訪三星半導體廠　明將會南韓新總統

巨乳正妹IG被封鎖　自曝和Meta員工「多次做愛」成功奪回帳號

九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

加拿大總理挺台參加WHA　外交部：持續爭取國際參與空間

快訊／高雄大寮4樓透天厝火警　濃煙竄天民眾受困陽台

6月報稅期限前賣股？庶民經濟調查出爐　58%民眾Say NO

教育部增訂「黃郁婷條款」最快6月發布　體育署：不會溯及既往

亮・珠寶／「大顆，簡約就有氣勢」　黑漆飾鑽石、藤蔓繞海水藍寶

行車糾紛嗆「讓你全家死光光」　下秒持瓦斯槍猛打...火爆男慘了

潛入工程行偷金牌　監視器「LIVE直播」員工衝現場逮人

「兇版宋慧喬」UU半球霸氣側露　墾丁秘境解放全脫了　

國際熱門新聞

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

整理父遺物驚見「神秘存摺」！他爽盼變千萬富翁

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況　256GB畫面流出

巨乳妹IG被封　自曝和Meta員工做愛奪回帳號

專家：俄高官已知戰敗　普丁2情況將被奪權

歐洲「猴痘」疫情擴散　瑞典通報首起病例

鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒勝利夢

7cm按摩棒卡住！辣媽整晚「從直腸震到脊椎」

北韓200萬染疫 派機赴中國領物資

醫學生扮演患者　教授一檢查驚覺罹癌

乙武洋匡宣布選參議員　誓言「永不放棄」創勵志奇蹟

重複染疫恐成常態　確診後料再感染2、3次

人妻和表弟外遇　被公婆鐵棍燙私處

更多熱門

相關新聞

專家：俄高官已知戰敗　普丁2情況將被奪權

專家：俄高官已知戰敗　普丁2情況將被奪權

烏俄戰爭爆發至今已近3個月，但俄軍的進展卻不若預期。俄羅斯問題專家格羅澤夫（Chrito Grozev）認為，俄軍情報機構格魯烏（GRU）與俄羅斯聯邦安全局（FSB）的高官心裡都清楚，普丁發動的「烏克蘭特別軍事行動」已徹底失敗，因此他們極有可能將發動政變，試圖推翻普丁。

拜登搭空軍一號啟程訪韓　明將會南韓新總統

拜登搭空軍一號啟程訪韓　明將會南韓新總統

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況　256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況　256GB畫面流出

美參院通過援烏400億美元　法案送交拜登簽署

美參院通過援烏400億美元　法案送交拜登簽署

鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒勝利夢

鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒勝利夢

關鍵字：

國際焦點日韓要聞俄烏戰爭李根李根大尉烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

強尼戴普「前砲友」金髮女星出庭

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面