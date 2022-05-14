俄羅斯領土+1？　喬治亞分離地區宣布7月舉行入俄公投

▲喬治亞親俄分離地區南奧賽提亞領導人比比洛夫（Anatoly Bibilov）2019年3月6日在克里姆林宮會見普丁。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

喬治亞分離地區南奧賽提亞（South-Ossetia）計畫於7月舉行入俄公投。未受國際普遍承認的南奧賽提亞共和國領導人16日表示，已將7月17日訂為是否加入俄羅斯的公民投票日。

根據法新社報導，南奧賽提亞領導人比比洛夫（Anatoly Bibilov）辦公室聲明指出，比比洛夫簽署了一項法令，要求在南奧賽提亞共和國舉行全民公投。」其中更提到，加入俄羅斯是當地人民的「歷史宿願」。

即將卸任的比比洛夫在通訊軟體Telegram上表示，「我們要回家了，該是一勞永逸統一起來的時候了。南奧賽提亞將與俄羅斯在一起，這將是一個嶄新故事篇章的開端。」本月早些時候，比比洛夫競選連任失敗，當時俄羅斯表示，希望當選領導人拉果耶夫（Alan Gagloev）能延續與莫斯科的關係。

南奧賽提亞親俄民兵2008年8月發動砲轟喬治亞村莊，俄羅斯出兵喬治亞，5天後在歐盟的調停下結束衝突，但已造成700多人死亡，數萬名喬治亞人流離失所。此後，俄羅斯承認了南奧賽提亞與另一個分離地區阿布哈茲（Abkhazia）為獨立國家，並在當地建立軍事基地。

喬治亞過去就曾譴責，南奧賽提亞就是否入俄進行公投的計畫是「不可接受」的，而俄國近幾月來對烏克蘭發動全面進攻也激發了喬治亞內部的團結聲浪。烏克蘭東部的頓內茨克、盧甘斯克分離主義地區政府日前也表達了對歸屬俄羅斯的興趣。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》