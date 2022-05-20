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「兵貴勝，不貴久」　俄軍發現亞速鋼鐵廠遺留一本孫子兵法

記者魏有德／綜合報導

烏俄衝突爆發至今，馬力波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的戰事膠著一直受到外界關注。俄軍成功控制亞速鋼鐵廠後，俄羅斯電視台隨著俄軍進入鋼鐵廠地下室，公開部分烏軍留下的物品，其中，一本來自中國的兵書《孫子兵法》翻譯本引起外界注意。

▲俄軍在馬力波亞速鋼鐵廠內發現烏軍遺留下的一本《孫子兵法》。（圖／翻攝環球時報）

▲俄軍在馬力波亞速鋼鐵廠內發現烏軍遺留下的一本《孫子兵法》。（圖／翻攝環球時報）

透過《俄羅斯電視台》的畫面可以發現，俄羅斯記者隨俄軍走進烏軍的地下掩體，經過戰爭後的現場一片狼藉，還發現了一本來自東方的兵書《孫子兵法》。這名記者表示，「烏軍士兵在讀些什麼呢？」

畫面顯示，這場在馬力波的戰況很激烈，作為掩體的地下室地面極不平整。但這本封面用毛筆字寫著「孫子兵法」的翻譯本卻完好無損，這才讓眼尖的記者一眼就認出。

據了解，《孫子兵法》被翻成外文後稱為「戰爭的藝術」，光英文版本就有10餘種不同的樣式，還擁有兵馬俑、門神或日本武士的的各種封面。

▲俄軍在馬力波亞速鋼鐵廠內發現烏軍遺留下的一本《孫子兵法》。（圖／翻攝環球時報）

▲《孫子兵法》的英文翻譯本。（圖／翻攝環球時報）

不僅從烏軍守備的馬力波亞速鋼鐵廠遺留了這樣一本《孫子兵法》實體書，在烏俄衝突爆發之際，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也曾引用《孫子兵法》解釋俄軍行動，「故用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」

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