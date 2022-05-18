苗栗連3日破千！住院限收中重症　自主疫調簡訊「僅20%回傳」

▲苗縣今新增本土確診1134案。（圖／苗栗縣政府提供，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣今(18日)新增新冠肺炎本土確診1,134人，其中男性539位、女性595位，年齡分布1歲以下至100歲，停課學校包括：國小37所78班及幼兒園19所24班，合計56所102班。

苗栗縣已連3日破千例，為保全醫療量能，配合中央政策同步調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則，即日起執行社區確診病例輕重症分流：

一、醫院收治：中/重症、未滿3個月且發燒及經醫師評估需住院者。

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二、加強型防疫旅館入住：年齡70歲(含)以上、65-69歲獨居、懷孕36週(含)以上、3-12個月且高燒(>39度)。

三、居家照護對象：69歲(含)以下無症狀/輕症者。

▲居格、居檢、自主防疫三類人口服藥開立流程。



衛生局表示，目前縣內面臨的問題是收到自主疫調簡訊僅約不到20%的確診者有回傳，相較鄰近桃、竹、竹、中縣市回填比例低許多，需要衛生單位投入更多人力逐案電話通知進行疫情調查，將影響後續獲得隔離單、確診者關懷等程序，也請鄉親採檢時填寫之手機號碼務必正確才能收到簡訊，如果確診者未回傳自主回報，也在知悉PCR陽性3天以上遲未收到電話，請主動連繫當地衛生所。

▲▼苗栗縣5/18停班停班停課資訊。

因應隔離新制0+7上路，即確診者同住家人打滿3劑且快篩陰性即可適用、得免居家隔離，快篩試劑發放原則，無論是0+7還是3+4之同住者，皆由鄉鎮市衛生所負責發放成人配發3支、高中以下2支快篩試劑（6歲以下不配發）。

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