新竹媽懷孕38周染疫！醫戴頭燈接生　一招讓負壓病房秒變產房

▲新竹國泰院長曾英智擔心疫情下可能有突發狀況，去年就超前佈署備下頭燈，果然派上用場。（圖／翻攝臉書新竹國泰，下同）



陳凱力／新竹報導

新竹市1名懷孕38周的孕婦，日前因確診進入新竹國泰綜合醫院負壓隔離病房住院治療，沒想到入院1天後就出現產兆。在醫護團隊通力合作下，負壓隔離病房成了產房，接生醫生更在去年就因應疫情超前部屬備下頭燈取代產房照明，不只產程順利，母子平安，更令人振奮的是小男嬰經採檢後確定陰性。院方分享這段疫情接生正能量，讓網友直呼感動！

院方表示，這名懷孕38週多的媽媽，上週因感冒症狀發現確診，除了產婦外，家中4歲大寶也發燒確診。上週二到院後隨即收治負壓隔離病房，原本曾英智院長希望媽媽趕快康復回家等胎兒長大，沒想到住院隔天晚上就開始出現產兆，緊急連絡無症狀在家居隔的爸爸入院照護大寶，而媽媽則開始進入產程。

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▲不止有婦兒科醫護人員，還有爸爸和哥哥也在一旁共同迎接這小寶貝的到來。



由於國內確診孕婦大多選擇剖腹產，以減少待產中的不確定風險，但醫生評估，產婦無上呼吸道症狀，與她討論後決定選擇自然產。之後產房、兒科醫護團隊集合在專責病房，全副武裝穿起防護裝備，曾院長更拿出在去年就提早準備的「頭燈」取代原本產房的手術燈光源，半夜三點，在負壓隔離病房內迎來新生命。

院方表示，新生兒寶寶由兒科醫師接手後送入保溫箱隔離，經過血氧、心跳監測及新生兒健康評估，確認寶寶陰性無感染，上週末媽媽帶著大寶返家繼續居家隔離，而可愛的寶寶留在醫院由護理師們接手照顧，等待爸爸、媽媽、哥哥康復後再一家團圓！

▲負壓專責病房通常僅有醫師及護理師各一位，就是為了降低染疫風險，那一夜，必須動員，婦兒科、專責病房護理師，大家互相幫忙，就為了迎接那可愛的孩子。

▲醫師除了著裝進去查房也隨時可以利用電話及影像討論病情及恢復問題，希望透過線上的零距離讓媽媽知道我們都在她的身旁。

▲上週末媽媽帶著大寶返家繼續居家隔離，而可愛的寶寶留在醫院由護理師們接手照顧，等待爸爸、媽媽、哥哥康復後再一家團圓！

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