「拎雞倒吊」5天嫩嬰！黑青瞎稱黃疸　竹北月子中心讓爸媽崩潰

▲新竹縣議員連郁婷今日議會質詢中提出一起產後護理之家不當對待的刑事案件。（圖／縣議員連郁婷提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議員連郁婷5日上午在議會質詢，針對一起產後護理之家疑不當對待新生兒提出質疑，同時針對現行評鑑制度的缺失，希望縣府做出補強，讓外地來竹北打拼，努力提高生育率的爸媽可以安心。

連郁婷說，新生兒父母陸續向社會處投訴、提告後輾轉找到她。去年12月初產婦與出生才5天的寶寶一起入住位於竹北文興路的一間產後護理之家，之後發現寶寶臉上有疑似出現傷痕，一開始托嬰中心向他們解釋「是新生兒黃疸」，兩人半信半疑，帶了寶寶給醫生看，才確認不是黃疸是瘀青。

父母向托嬰中心調閱監視畫面，一看到照護員以「拉腳倒立」的方始粗魯移動寶寶簡直崩潰，夫妻倆在螢幕前失控大叫。

▲▼仔細看監視器畫面，發現照護員移動與護理新生兒的方式相當誇張。

兩人一開始向社會處投訴，由於產後護理之家屬於衛生局管轄範圍，因此社會處將案子轉接給衛生局調查。連郁婷說，依規定，產後護理之家照顧新生兒需擁有保母執照或是護理師執照，然而衛生局卻查出這名照顧員僅有護理相關科系畢業，並無護理師執照，社會處則針對照顧員的部分先開罰6萬元，而產後護理之家的其他疏失則由衛生局繼續究責，同時，父母親也向這名照護員控告虐待，案經檢察官起訴，目前已在法院審理中。

連郁婷也質疑，根據「產後護理之家評鑑制度」中規定，中央每四年一次對產後護理之家考評一次、地方管轄單位則每年對產後護理之家考評一次，然後，產後護理之家的合格效期卻長達5年，這之間是否出現什麼落差？再者，評鑑標準中對於產後護理之家的許多細節定義模糊，以這次不當對待為例，未明定開罰需在多少期限內完成，因此還有許多需要深入討論的地方。

連郁婷說，竹北地區生育率非常高，很多家長都是外地人口，如果要在竹北定居，孩子很難給自己的媽媽或婆婆幫忙坐月子，因此產後護理之家的制度完善相當重要，如果中央法規不夠明確，縣府應該做出補強措施，讓制度更加完善。

縣長楊文科也認同這項建議，要求衛生局研議產後護理之家評鑑制度，希望在3個月時間內建立起來。另外托嬰中心評鑑制度由2年1次改為1年1次的部分，因為考量人力限制，目前只能先朝該目標前進。

►人猴再戰！蜜桃、甜柿慘淪猴群美食 這縣市祭電網補助對抗

►「小賭一把」考驗人性 假投資詐團有練過！永不缺上門肥羊



►1人3千元逾時不候！ 新竹湖口發疫情紓困金「8萬人受惠」



►竹縣科技廠移工宿舍大群聚 799人PCR「233確診」衛生局急疫調