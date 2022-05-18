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台南+4045名！　黃偉哲：發放1.2萬劑快篩守護長照第一線人員

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市18日新增4045名COVID-19本土確診病例，一口氣突破4千例，統計至17日，今年累計確診個案30238人，其中12275人已解除隔離，17963人尚在隔離中，黃偉哲市長宣布先發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲指出，中央流行疫情指揮中心公布台南有4130例，但是有85位是外縣市的，所以轉出去了，所以4130減85，等於4045。18日全台灣有85310，為什麼人數會陡然增加呢？因為18日開始用快篩陽也確診，這有三類人用快篩陽也可以被視為確診，所以很多人就因為快篩陽就不需要再去做PCR，所以經過這樣彙整之後，全國的確診人數也就因為這樣陡然升高。

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，對於台南市來講，不管是4130或者是4045，不管是多少，都是一下子增加了1千多位，所以對於第一線的工作同仁的負擔也是蠻多的，市府會加強在人力上的服務，不管是服務確診者，還是居隔者，這是第一點跟市民朋友報告的，市府關懷的電話以及人力的投入也就更多。

黃偉哲說，針對比較高風險的年長者，17日請成大醫院沈孟儒院長來說明對孕婦以及幼兒照料的專責病床，市府表示感謝。另外對於年長者的部分，由於我們呼籲長者來施打疫苗，提供了2劑快篩試劑，讓長者的施打意願也增加。現在市府對於社福機關內，包括長照中心，包括護理之家，這些他們的工作人員一直在反映買不到快篩，市府先提供1萬2千劑給台南市的長照機構的工作人員，因為中央也提示了，說中央會幫忙撥出量能，這一劑100塊的快篩，讓長照業者能夠購買，在量能還沒有開始撥出來，還沒有開始實際購買之前，台南市先提供1萬2千劑給長照的工作人員，確保他們自己的健康狀況，避免把病毒從機構外帶到機構內。
 ▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局林曉玫科長指出，為協助在校的國小學童及國高中學生建立免疫力，BNT疫苗完成檢驗封緘作業後，將會儘快安排相關接種作業；衛生局說明，成人劑型的BNT疫苗可提供12歲以上的民眾接種基礎劑1、2劑、基礎加強劑及追加劑，兒童劑型的BNT疫苗則可供5至11歲兒童接種基礎劑1、2劑，兩種疫苗於外觀、適用年齡、劑量皆有所不同。

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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考量國內近期每日皆有6萬餘名以上的COVID-19本土病例，以及社區傳播風險上升，台南市長黃偉哲18日宣布，將發放1萬2千劑家用快篩試劑，提供給台南市20家身心障礙福利機構、117家老人福利機構及79家護理之家等機構工作人員使用，以強化第一線工作人員的防護措施，並降低機構住民的感染風險。

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市府統計，台南長照機構包括：20家身心障礙福利機構、117家老人福利機構和79家護理之家，目前第一線工作人員的第三劑疫苗覆蓋率已達9成。

黃偉哲市長提醒市民，除了以家用快篩進行檢測之外，民眾也請儘速接種COVID-19疫苗追加劑，一方面提升防疫力，一方面降低重症及死亡機率。

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝說明，為加強國小學童及國高中學生建立免疫力，中央政府安排讓5-17歲的學子可施打BNT疫苗，可接種的對象包括12-17歲的學子可施打基礎劑第1、2劑及追加劑第1劑；5-11歲的可施打基礎劑第1劑。

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於5-17歲學子接種BNT疫苗意願書的發放，教育局表示，國中12歲以上的學子，教育局將於5月17發文、5月23日完成統計；而幼兒園5足歲及國小6-12歲的學子，將於5月18日發文給各校(園)，並於5月25日完成統計。台南市校園的預定施打時程，為5月27日至6月14日。教育局也提醒學子在打完疫苗後，請保持充足睡眠、多喝水，盡量避免劇烈運動。

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於民眾關心如果未來疫情大爆發，台南市有何因應準備，黃偉哲則回應，台灣是一日生活圈，北部有疫情，南部當然也會有，目前北部慢慢進入染疫的高峰，南部尚未達到，南市府會預做準備強化防疫作為。現在中央為了要協助北北基桃宜等重災區，把許多物資、醫療量能都給北部，台南只能在有限的量能下強化防疫作為，南市府會在防疫作為上自我努力、加強，但他也呼籲中央，希望在醫療物資多撥補ㄧ些給南部縣市。

最後黃偉哲也強力呼籲，除了使用家用快篩進行檢測之外，也請民眾儘速接種COVID-19疫苗追加劑，一方面提升防疫力，一方面降低重症及死亡機率，保護自己也保護家人。

▲黃偉哲市長宣布先，發放1.2萬劑快篩劑給長照機構第一線人員，守護工作人員與長者健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）
 

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