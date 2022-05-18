雲林+841累計6例死亡　最年輕只有20多歲未打過疫苗

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（17）日新增841例本土確診個案，斗六164例，虎尾118例，西螺82例，麥寮61例，斗南44例，北港41例，古坑38例，莿桐31例，崙背、元長各30例，二崙、台西各29例，口湖28例，大埤24例，土庫23例，水林18例，四湖、褒忠16例，林內10例，東勢9例個案分佈20鄉鎮。雲林累計6個案確診死亡。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋841例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日506例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-95歲，無症狀578人、輕症236人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1234人、確診者居家照護在管中有2067人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/14已完成接種醫療院所接種4697人、校園接種1078人(共5775人)， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

根據雲林縣衛生局疫調，確診個案中，仍以家戶傳染、有症狀自行快篩陽性確診占大多數，其次依序是校園、職場相關傳播感染。機構部分截至今(18)日共有 4 家長照機構發生群聚感染，感染率達五成。初期發生原因皆為機構照服人員確診或是機構住民外出洗腎感染引發群聚事件。

▲雲林縣累計6例死亡個案分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

確診死亡案例部分，雲林縣衛生局說明，1/1-5/18累計有 6 例個案年齡介於 20多至90多歲，90歲以上有2人、80歲以上2人其一有打過疫苗、50多歲1人、20多歲1人沒有過疫苗，皆患有慢性病或重大疾病；死亡案例均需經專家委員會判定，以釐清死因與新冠肺炎有相關始得公布，故死亡個案之訊息公布會較晚。

衛生局強調，在疫情持續延燒期間，若有確診個案發生，請機構務必盡速通報衛生單位，以利疫情防治並安排合作醫院進行醫療處置、個案評估、及早投藥治療，藉由各項應變措施，期 能降低確診住民轉為中重症之機率，並將疫情擴散風險降至最低。

▲雲林縣本土確診累計7958例個案中重症與年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

教育處公布，雲林縣受確診師生影響停課部分，幼兒園有17班停課，分佈於14校；國小有68班級停課分佈於37校。

5/16-5/18，山內國小、土庫國小、立仁國小、客厝國小、鎮南國小、北辰國小、莿桐國小。5/16-5/29 金湖國小

5/17-5/19，古坑鄉立幼兒園、三民幼兒園、土庫鎮立幼兒園、斗南鎮立幼兒園、安定非營利幼兒園。

麥寮國小 、平和國小 、越港國小 、斗南國小 、維多利亞小學 、馬光國小 、光復國小 、鎮西國小 、莿桐國小 、文昌國小 、公誠國小 、虎尾國小 、斗六國小 、水燦林國小 、崙豐國小 、義賢國小 、尖山國小 、頂湖國小 、客厝國小 、東勢國小 。

5/18-5/20莿桐鄉立幼兒園、童話世界幼兒園、二崙鄉立幼兒園、愛尼爾幼兒園、斗六市立幼兒園、奥斯卡幼兒園、褒忠鄉立幼兒園、安定非營利幼兒園、聖心幼兒園、聖文幼兒園。橋頭國小、好收國小、溪州國小、東和國小、仁愛國小、饒平國小、越港國小、重興國小、元長國小、新興國小、潮厝華德福小學、文昌國小、鎮西國小、崙背國小、莿桐國小、尖山國小。

▲雲林校園停課日期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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