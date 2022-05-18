柯文哲曝北市專責病房數達2508個「創歷史新高」　空床還剩859床

記者蘇晏男／台北報導

雙北地區一周以來單日確診數在3萬人上下，台北市長柯文哲歸類3個原因，包括PCR量能有限、人民不再尋求PCR篩檢，以及人流下降。柯文哲也指，截至17日晚上，台北市專責病房數達2508床，達歷史新高，此外，專責病房空床還剩859床。

柯文哲18日下午召開北市防疫記者會，全世界確診數在下降，台灣是世界感染的最後一波。柯檢視1周以來雙北地區單日總確診數在3萬人上下，表示好像這幾天都滿平的，但他個人解讀是，當假日時，不管是看病醫院或實驗室工作量都下降，所以5/16、5/17的數據是反映此現象，而18日會跳到約3.9萬，應是周一上班後，把六日沒做的開始清一清，如果把假日因素扣掉，明天應該也是在3.9萬人上下。

柯文哲說，本預期雙北確診數會一直上升，現在看起來沒有，有三個原因：第一、被PCR量能限制住；第二、有些人快篩陽默默在家隔離，未尋求PCR進一步確認，這些人不在少數；第三、看捷運運量就知道北市人流狀況，這幾天的確有下降。

柯文哲表示，這三個原因加起來，雙北確診數看起來就是平平的，但實際感染人數還是有增加。

談及醫院量能，柯文哲透露，本來20％要轉成防疫專責病房，但後來中央說要升至30％，所以醫院病床還在動員中；截至17日晚上六時，北市防疫專責病房擴增到2508床，是歷史新高；另外目前專責病房空床數還有859床。

柯文哲也指出，5/16住院224人，出院的有253人，但這才一天的數據，不能完全相信。雙北實際確診人數多少，「我沒有把握」，但北市目前醫院量能還是夠，特別是醫學中心動員後，還保留足夠空床。

▼北市公布最新醫療量能。（圖／北市府提供，點圖可放大）