北市停課真相　柯文哲：單日2萬學生請防疫假

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，18日新增85310例本土病例，其中，台北市新增12069例。台北市長柯文哲宣布，國小、國中、高中實施遠距教學，「事實真相就是，台北市一天請防疫假的學生，5月18日加起來是1.9萬人，曾經還有超過2萬人請防疫假」。

柯文哲說，最近大家一直在討論學校要不要停課，目前中央規定，同班同學一個確診，不管是九宮格、嚇到自動不來的，不管放假3天或是以前放假7天，「事實真相就是，台北市一天請防疫假的學生，5月18日加起來是1.9萬人，曾經還有超過2萬人請防疫假」。

柯文哲表示，學生裡面特別是小學生，很多學生請假，「國高中生還比較勇敢，小學生父母都保護的比較徹底」，很明顯小學生請防疫假的一大堆。

柯文哲指出，現在面臨考試將至，加上中央估計的洪峰在下週到來，且有黑數，「既然實務上請防疫假學生2萬人，乾脆這樣，下週國小、國中、高中實施遠距教學，有需要到學校來就好，考試還是可以返校實體辦理」。

柯文哲說，5月23日至5月27日進行遠距教學，但授權每個學校自行決定，需要回到學校就回來。另外，柯提及，國九、高三生部分，從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天，有需要回到學校再回來。

▼北市每日近2萬學生請防疫假。（圖／北市府提供，點圖放大）

▼北市布5/23起高中以下進行遠距教學。（圖／北市府提供，點圖可放大）