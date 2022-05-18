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確診突破8萬　柯文哲：很多人快篩陽「默默在家隔離」不做PCR

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，18日新增85310例本土病例，其中，台北市新增12069例。台北市長柯文哲表示，以台北、新北為主的首都生活圈，這段時間確診數都「平平的」，除了PCR量能限制、人流減少外，很多民眾快篩陽性，除非要請假或是防疫險，就自己默默在家隔離沒有尋求最後診斷。

柯文哲表示，18日台北市本土確診12069例，境外相對本土很少，「全世界確診新增在下降，反而台灣是整個世界感染的最後一波」。很明顯濁水溪以南的慢慢爬上來，看電信足跡，慢慢中南部就開始出現，病毒會慢慢傳下去。

柯文哲指出，以台北、新北為主的首都生活圈，如果把雙北的確診數加在一起看，這段時間都蠻平的，5月17日比較低，應該是因為假日採檢量、實驗室量能、法傳系統的工作量下降，今天跳起來，就是把假日清一清，「再看1、2天才知道，可能明天在39000上下，應該會評，且戰且走」。

柯文哲指出，第一，目前PCR量能已經限制住；第二，很多市民朋友快篩陽性，除非要請假或是防疫險，就自己默默在家隔離沒有尋求最後診斷；第三，看每天捷運的運量，這禮拜的確有很明顯下降，雙北人流有下降。柯說，上述3個原因，造成雙北地區確診人數平平。

▲▼北市疫情記者會0516，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤。（圖／台北市府提供）

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