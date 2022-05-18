北市中小學下週遠距教學　幼稚園仍要到校！教育局：自主學習有困難

記者袁茵／台北報導

面對即將到來的疫情洪峰，台北市長柯文哲18日宣布，台北市中小學於5月23日起至5月27日全面進行遠距教學，其中國九、高三生從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天。針對台北市幼兒園是否也要停課？台北市教育局長曾燦金說明，因幼兒園遠距教學有困難，仍維持現行規範，並加強校園防疫工作。

台北市政府18日下午召開防疫記者會，針對校園防疫部分，柯文哲指出，台北市下週國小、國中、高中實施遠距教學，有需要到學校來就來，考試還是可以返校實體辦理，5月23日至5月27日進行遠距教學，但授權每個學校自行決定，需要回到學校就回來。」國九、高三生部分，從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天，有需要回到學校再回來。

針對幼兒園是否也要停課？曾燦金表示，目前學校因應疫情的規劃是「停課不停學」，幼稚園如果要實施遠距教學，那自主學習會有困難，所以上週有召集幼教夥伴開會，目前幼稚園共識是維持現行規範，並希望加強校園的防疫、衛教工作，目前仍維持現狀。

另外，台北市副市長蔡炳坤也補充，幼兒園即將迎來兒童疫苗接種，BNT兒童疫苗範圍為5至11歲，莫德納為6至12歲，都有包括到幼稚園學生，所以除了可以透過預約系統到醫院之外，6月也會從每區挑選一個學校，讓需要接種疫苗的幼兒園進行規劃，直接到學校進行接種，這部分會透過教育局通知幼兒園。

▼台北市國小、國中、高中自5月23日起進行遠距教學。（圖／北市府提供）