北市中小學下週遠距上課　蔡炳坤：家長無法請假「可送專責照顧班」

記者袁茵／台北報導

面對疫情洪峰將至，台北市長柯文哲18日宣布，台北市中小學於5月23日起至5月27日全面進行遠距教學，其中國九、高三生從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天。台北市副市長蔡炳坤補充，倘若雙薪家長無法請假，已有責成學校開設專責照顧班。

台北市政府18日下午召開防疫記者會，針對校園防疫部分，柯文哲指出，台北市下週國小、國中、高中實施遠距教學，有需要到學校來就來，考試還是可以返校實體辦理，5月23日至5月27日進行遠距教學，但授權每個學校自行決定，需要回到學校就回來。」國九、高三生部分，從5月23日起遠距教學至畢業典禮前1天，有需要回到學校再回來。

蔡炳坤說明，台北市中小學於5月23日起進行遠距教學，由於採取全面居家遠距學習，包括同步、非同步課程，所以開放有基本照顧需求的學生，仍可到校參與原班級線上課程，而學校則要在網站公告線上教學課程課表。

蔡炳坤提及，面對有些雙薪家長無法請假照顧，所以北市已有責成學校開設「專責照顧班」，沒辦法做家庭居家線上學習者，還是可以到學校來，由老師進行安排。

至於弱勢家庭部分，蔡炳坤說明，已有準備3000台網路設備分享器，行動載具1萬6000台，提供給台北市2346名經濟弱勢學生、2997位無載具者借用，也提供給非經濟弱勢多子女家庭借用；而弱勢學生的營養午餐，校方得於19、20日這2天進行準備，將午餐費用發給弱勢學生，避免沒有午餐可以吃。