小心家中餅乾、雜物堆有「菸甲蟲」！專家曝嚴重性　這招可防治

▲農委會表示，花生、餅乾等都有可能受到菸甲蟲危害。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

在家中儲藏室或倉庫有看過「菸甲蟲」這個小昆蟲嗎？農委會表示，牠是遍佈全世界的儲藏物害蟲，體長約2~3mm，有人覺得很可愛，但其實是次級害蟲，也就是會導致病害發生，影響食物品質。

農委會指出，菸甲蟲因為體型圓圓的，有些人認為牠可愛討喜，但牠可是次級害蟲，很常躲在食物、紙箱跟雜物堆裡，也是菸葉、蒜球儲藏初期最常見的害蟲，會造成蛀孔導致病害發生，影響食物的品質。

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農委會表示，幼蟲時期偏好黑暗，喜歡蛀入穀粒或菸葉中肋內部蛀食，溫度低於 15.5 ℃時進入休眠狀態，且可長達數月之久。幼蟲老熟之後會停止取食，以分泌物綴食物殘屑在寄主縫隙中做成半透明白色堅韌薄繭，並在其中化成蛹。農委會提到，寵物食品（飼料、牧草）、家居用品（乾燥花朵），和食用作物，除蒜球、菸葉，還包括花生、甘藷簽、餅乾、乾果、蜜餞、油料種子、乾椰子肉、麵粉及胡桃肉，都會受到這蟲子的危害。

農委會進一步說明，菸甲蟲的成蟲不吃固體食物，還會有假死性，善飛，黃昏及夜間活動最強，白天或光線強烈時則不活動，而活力最好產卵最多的時候是在黃昏的時候，產卵期若溫度 30℃ 則7-10 日孵化；若溫度22.5℃則14-20 日孵化，也就是越熱牠長得越快。

至於煙甲蟲爬過的食物還能吃？農委會指出，若蟲的數量不多，食材沒有發霉等壞掉情況，是沒有影響的，但若不小心把這蟲吃進肚子，只能把牠們想成動物性蛋白了。

農委會最後建議，若是居家最佳防治方法是「趕快吃完」，除蒜球因在低溫會發芽以外，其他食物可放置冰箱或陰涼處儲存，罐裝或袋中則可加乾燥劑降濕。如果在倉庫，可用費洛蒙誘引、紫外光LED燈光誘殺，除非嚴重才能用磷化氫燻蒸劑防。