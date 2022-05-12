　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大要買「10多隻家貓」代孕繁殖石虎？　動團轟把生命當兒戲籲撤回

▲▼石虎。（圖／農委會提供）

▲動社強調，防止石虎滅絕 需要的不是「代理孕母」。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會、台灣石虎保育協會今（12日）召開記者會，提到台灣大學負責審查該校動物實驗申請計畫的「實驗動物照護及使用委員會」（IACUC），撤銷一項打著保育名號，要將「石虎」與「家貓」進行「異種複製」繁殖的研究計畫，呼籲不論科技部或農委會都不應補助此計畫經費，要求學界重視研究倫理，停止不當動物實驗。

研究會饒心儀研究員指出，由大學者提出的「異種體細胞核移置與其複製胚幹細胞應用於石虎保種之探討」動物實驗計畫，其操作方式為，採集路殺石虎的皮膚組織，培養後從中取得細胞核；於地區獸醫院取得母貓進行絕育手術後之卵巢，從中取得大量卵母細胞。將「石虎」細胞核與「家貓」卵母細胞結合，培養為囊胚細胞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台大要買「10多隻家貓」代孕繁殖石虎？　動團怒轟視生命如兒戲。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼動社表示，計畫已通過台大「實驗動物照護及使用委員會」審查。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同）

▲▼台大要買「10多隻家貓」代孕繁殖石虎？　動團怒轟視生命如兒戲。（圖／台灣動物社會研究會提供）

不僅如此，饒心儀說，還要自國內寵物繁殖場購入十多隻貓作為「代理孕母」，將上述「石虎+貓」的囊胚細胞植入代理孕母子宮，後續觀察是否能懷孕，並順利誕生「複製石虎」。進行代理孕母實驗前，先以40多隻小鼠進行畸胎瘤生成試驗，實驗內容為將石虎及貓的胚幹細胞打入小鼠大腿肌肉內，製造腫瘤。

動社表示，計畫已通過台大「實驗動物照護及使用委員會」審查，並向相關部會申請研究經費中，預計從今年8月1日開始執行，為期3年，宣稱可以「提升石虎族群數量及保存生物多樣性」。

▲▼台大要買「10多隻家貓」代孕繁殖石虎？　動團怒轟視生命如兒戲。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼動社認為，計畫內容更未考量複製動物照護、母貓死亡風險及個體處置等，視生命如兒戲。

▲▼台大要買「10多隻家貓」代孕繁殖石虎？　動團怒轟視生命如兒戲。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社認為，防止石虎滅絕 需要的不是「代理孕母」，「異種複製生殖」存有爭議，複製個體的成長環境，與原物種也完全不同。代理孕母的基因、體內環境、飲食都可能對複製個體的發育及基因表現型產生影響外，透過異種代理複製出生的石虎，即使存活，能否野放都還有相當爭議，且違反自然，生出先天缺陷、早夭動物，製造生命痛苦，該實驗計畫人員無獸醫專業、野生動物照護背景，計畫內容更未考量複製動物照護、母貓死亡風險及個體處置等，視生命如兒戲。

動社和協會最後喊話台大，應撤銷該項實驗計畫，重視科學研究倫理、避免不當動物實驗，農委會更應檢討、改革動物實驗管理制度「球員兼裁判」、「外部委員功能不彰」、「未落實利益與傷害評估」等三大缺失。

台大回應，複製胚幹細胞與複製動物的研究，在保種與再生醫學領域，已是國際學界研究數十年的主題，研究期刊相關案例時有所聞，本計畫的目的是為國內石虎的基因保種奠下科學基礎，過程嚴謹且在無犧牲任何動物的前提下進行，完整維護動物福利。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
「快篩陽噴4500元PCR」！　網炸鍋：都是保單害的
學生怨九宮格「點出沒意義關鍵」！　師：國中生比政府聰明
快訊／「快篩陽=確診」首日　台北榮總視訊門診大當機！
吃喜酒50人收罰單　麥拉倫、賓士全中！4小時噴324張超速
海底出現黃磚路！　科學家驚呼：通往亞特蘭提斯
俄軍最強坦克毀了！　廉價火箭砲一擊轟爆
解隔回公司「同事1舉動」超受傷！　苦主心寒狂+1
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／估今日破6萬！進入廣泛社區流行　陳時中最新說明

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

昨天質詢今天確診　台中市議員朱元宏無症狀快篩陽

「快篩陽噴4500元PCR」他嘆超前部署一場空！網炸鍋：都是保單害的

防染疫孕婦釀重症　未滿36週擬「增2住院評估原則」

「快篩陽=確診」首日！台北榮總視訊門診大當機　一般掛號也受影響

國小學童打疫苗　鄭文燦：預估桃園兒童疫苗覆蓋率可達4成

BNT兒童疫苗下週一抵台　立委籲暑假前施打「教長認同」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

LIVE／估今日破6萬！進入廣泛社區流行　陳時中最新說明

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

昨天質詢今天確診　台中市議員朱元宏無症狀快篩陽

「快篩陽噴4500元PCR」他嘆超前部署一場空！網炸鍋：都是保單害的

防染疫孕婦釀重症　未滿36週擬「增2住院評估原則」

「快篩陽=確診」首日！台北榮總視訊門診大當機　一般掛號也受影響

國小學童打疫苗　鄭文燦：預估桃園兒童疫苗覆蓋率可達4成

BNT兒童疫苗下週一抵台　立委籲暑假前施打「教長認同」

阿翰陶晶瑩合體了！九宮格哏圖「兩人都分不出來」

LIVE／估今日破6萬！進入廣泛社區流行　陳時中最新說明

長瀨昆妮認「心裡很難受」！被罵哭隔4天吐實　反常1舉動疑切割連千毅

小馬可仕宣布贏得總統大選　菲律賓代表處推文祝賀

董仔名字哪來的？釣出本尊「我的本名很快唸10次」網秒懂答案

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

明天衝！萬波人氣「杏仁冬瓜茶」回來了　加碼喝全新小珍珠版

WHA本月底登場　外交部：尚未收到邀請函

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

韓製唾液快篩「三大通路」都有賣！價格曝光

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

4300元活海鮮遭調包！他吃冷凍花蟹氣炸

今起快篩陽＝確診！「3族群適用」該怎麼通報　8大QA一次看

1張圖看出「台灣現在最大弱點」！醫求：不要再拖了

致災性降雨！首波「梅雨季滯留鋒」明起炸4天

快篩陽看得出Ct值！醫曝「 災難型疫情基層搶救工具」是它

男主管傳「摳妳幾挖」OL喊職場性騷擾！2派網吵翻

更多熱門

相關新聞

愛將被說「到北農監督總經理」　陳吉仲笑爆

愛將被說「到北農監督總經理」　陳吉仲笑爆

農委會主委陳吉仲未來規劃始終是各界關注焦點，由於農委會未來將變成農業部，立委陳超明今（11日）恭喜陳吉仲是未來的農業部長了，讓陳吉仲急說「不要這樣害我」，而陳超明提到愛將陳平軒要到北農當副總，是要去監督總經理翁震炘，戳到陳吉仲笑點，止不住笑意拿下口罩大笑。

全台農產品市場816人確診！這裡風險最高

全台農產品市場816人確診！這裡風險最高

拿「假快篩證明」進北農　陳吉仲回應了

拿「假快篩證明」進北農　陳吉仲回應了

台大宇宙館有「黑洞」　2車離奇開進樓梯

台大宇宙館有「黑洞」　2車離奇開進樓梯

台大博士生校內被撞重傷　2天後迅速和解內幕曝光

台大博士生校內被撞重傷　2天後迅速和解內幕曝光

關鍵字：

石虎家貓台灣大學台大台灣動物社會研究會台灣石虎保育協會代理孕母異種複製動物實驗農委會保育實驗動物

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面