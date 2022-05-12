台大要買「10多隻家貓」代孕繁殖石虎？　動團轟把生命當兒戲籲撤回

▲動社強調，防止石虎滅絕 需要的不是「代理孕母」。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會、台灣石虎保育協會今（12日）召開記者會，提到台灣大學負責審查該校動物實驗申請計畫的「實驗動物照護及使用委員會」（IACUC），撤銷一項打著保育名號，要將「石虎」與「家貓」進行「異種複製」繁殖的研究計畫，呼籲不論科技部或農委會都不應補助此計畫經費，要求學界重視研究倫理，停止不當動物實驗。

研究會饒心儀研究員指出，由大學者提出的「異種體細胞核移置與其複製胚幹細胞應用於石虎保種之探討」動物實驗計畫，其操作方式為，採集路殺石虎的皮膚組織，培養後從中取得細胞核；於地區獸醫院取得母貓進行絕育手術後之卵巢，從中取得大量卵母細胞。將「石虎」細胞核與「家貓」卵母細胞結合，培養為囊胚細胞。

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▲▼動社表示，計畫已通過台大「實驗動物照護及使用委員會」審查。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同）



不僅如此，饒心儀說，還要自國內寵物繁殖場購入十多隻貓作為「代理孕母」，將上述「石虎+貓」的囊胚細胞植入代理孕母子宮，後續觀察是否能懷孕，並順利誕生「複製石虎」。進行代理孕母實驗前，先以40多隻小鼠進行畸胎瘤生成試驗，實驗內容為將石虎及貓的胚幹細胞打入小鼠大腿肌肉內，製造腫瘤。

動社表示，計畫已通過台大「實驗動物照護及使用委員會」審查，並向相關部會申請研究經費中，預計從今年8月1日開始執行，為期3年，宣稱可以「提升石虎族群數量及保存生物多樣性」。

▲▼動社認為，計畫內容更未考量複製動物照護、母貓死亡風險及個體處置等，視生命如兒戲。



動社認為，防止石虎滅絕 需要的不是「代理孕母」，「異種複製生殖」存有爭議，複製個體的成長環境，與原物種也完全不同。代理孕母的基因、體內環境、飲食都可能對複製個體的發育及基因表現型產生影響外，透過異種代理複製出生的石虎，即使存活，能否野放都還有相當爭議，且違反自然，生出先天缺陷、早夭動物，製造生命痛苦，該實驗計畫人員無獸醫專業、野生動物照護背景，計畫內容更未考量複製動物照護、母貓死亡風險及個體處置等，視生命如兒戲。

動社和協會最後喊話台大，應撤銷該項實驗計畫，重視科學研究倫理、避免不當動物實驗，農委會更應檢討、改革動物實驗管理制度「球員兼裁判」、「外部委員功能不彰」、「未落實利益與傷害評估」等三大缺失。

台大回應，複製胚幹細胞與複製動物的研究，在保種與再生醫學領域，已是國際學界研究數十年的主題，研究期刊相關案例時有所聞，本計畫的目的是為國內石虎的基因保種奠下科學基礎，過程嚴謹且在無犧牲任何動物的前提下進行，完整維護動物福利。